Стармер: зусилля Трампа наблизили нас як ніколи до закінчення війни росії в Україні, наступним кроком мають бути переговори за участю Зеленського

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що зусилля президента США Дональда Трампа наближають як ніколи раніше до закінчення незаконної війни росії в Україні. Наступним кроком мають бути подальші переговори за участю Президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в заяві Стармера після переговорів Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці, опублікованій на сайті уряду Британії, передає УНН.

Деталі

"Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до закінчення незаконної війни росії в Україні. Його лідерство у прагненні покласти край вбивствам заслуговує на похвалу. Хоча прогрес вже досягнуто, наступним кроком мають бути подальші переговори за участю президента Зеленського. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього", - йдеться в заяві.

Наголошується, що Стармер вранці розмовляв з Зеленським, Трампом та іншими європейськими партнерами.

"Ми всі готові підтримати цей наступний етап. Я вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди. Це важливий прогрес, який буде мати вирішальне значення для стримування путіна від нових агресивних дій. Тим часом, доки він не припинить свої варварські напади, ми будемо продовжувати закручувати гайки на його військовій машині ще більшими санкціями, які вже мали руйнівний вплив на російську економіку та її народ. Наша непохитна підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Стармер.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу і Великої Британії зробили спільну заяву за підсумками переговорів за участю Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом про результати його саміту з главою кремля володимиром путіним, зазначивши, що Україні самій ухвалювати рішення щодо своєї території, що готові співпрацювати над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи і що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки.