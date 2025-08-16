Стармер: зусилля Трампа наблизили нас як ніколи до закінчення війни росії в Україні, наступним кроком мають бути переговори за участю Зеленського

$41.450.00
Ексклюзив
10:46 • 4484 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 11152 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 16219 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 28255 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 153336 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 158471 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 115158 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 105747 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 91775 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 129887 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 85696 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 18138 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52 • 32297 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 32266 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна07:47 • 22504 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 247938 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 215102 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 221115 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 233611 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 315881 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Джо Байден
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 12105 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 18204 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 68619 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 139202 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 218656 перегляди
Fox News
Безпілотний літальний апарат
The Times
The New York Times
Financial Times

Стармер: зусилля Трампа наблизили нас як ніколи до закінчення війни росії в Україні, наступним кроком мають бути переговори за участю Зеленського

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що зусилля Дональда Трампа наблизили кінець війни РФ в Україні. Наступним кроком мають бути переговори за участю Президента України Володимира Зеленського.

Стармер: зусилля Трампа наблизили нас як ніколи до закінчення війни росії в Україні, наступним кроком мають бути переговори за участю Зеленського

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що зусилля президента США Дональда Трампа наближають як ніколи раніше до закінчення незаконної війни росії в Україні. Наступним кроком мають бути подальші переговори за участю Президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в заяві Стармера після переговорів Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці, опублікованій на сайті уряду Британії, передає УНН.

Деталі

"Зусилля президента Трампа наблизили нас як ніколи раніше до закінчення незаконної війни росії в Україні. Його лідерство у прагненні покласти край вбивствам заслуговує на похвалу. Хоча прогрес вже досягнуто, наступним кроком мають бути подальші переговори за участю президента Зеленського. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без нього", - йдеться в заяві.

Наголошується, що Стармер вранці розмовляв з Зеленським, Трампом та іншими європейськими партнерами.

"Ми всі готові підтримати цей наступний етап. Я вітаю відкритість Сполучених Штатів, разом з Європою, надати Україні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої угоди. Це важливий прогрес, який буде мати вирішальне значення для стримування путіна від нових агресивних дій. Тим часом, доки він не припинить свої варварські напади, ми будемо продовжувати закручувати гайки на його військовій машині ще більшими санкціями, які вже мали руйнівний вплив на російську економіку та її народ. Наша непохитна підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Стармер.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу і Великої Британії зробили спільну заяву за підсумками переговорів за участю Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом про результати його саміту з главою кремля володимиром путіним, зазначивши, що Україні самій ухвалювати рішення щодо своєї території, що готові співпрацювати над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи і що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки.

Павло Башинський

Володимир Путін
Аляска
Кір Стармер
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна