Стармер: усилия Трампа как никогда приблизили нас к окончанию войны россии в Украине, следующим шагом должны быть переговоры с участием Зеленского

Эксклюзив
10:46 • 4540 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 11185 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 16247 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 28298 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 153443 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 158544 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 115224 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 105795 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 91824 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 129912 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 247930 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 215092 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 221110 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 233603 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 315873 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 12116 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 18224 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 139227 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 218679 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 157941 просмотра
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Таймс
The Economist
Truth Social

Стармер: усилия Трампа как никогда приблизили нас к окончанию войны россии в Украине, следующим шагом должны быть переговоры с участием Зеленского

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия Дональда Трампа приблизили конец войны рф в Украине. Следующим шагом должны быть переговоры с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Стармер: усилия Трампа как никогда приблизили нас к окончанию войны россии в Украине, следующим шагом должны быть переговоры с участием Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что усилия президента США Дональда Трампа как никогда ранее приблизили окончание незаконной войны россии в Украине. Следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Стармера после переговоров Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске, опубликованном на сайте правительства Великобритании, передает УНН.

Детали

"Усилия президента Трампа как никогда ранее приблизили нас к окончанию незаконной войны россии в Украине. Его лидерство в стремлении положить конец убийствам заслуживает похвалы. Хотя прогресс уже достигнут, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского. Путь к миру в Украине не может быть определен без него", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Стармер утром разговаривал с Зеленским, Трампом и другими европейскими партнерами.

"Мы все готовы поддержать этот следующий этап. Я приветствую открытость Соединенных Штатов, вместе с Европой, предоставить Украине надежные гарантии безопасности в рамках любого соглашения. Это важный прогресс, который будет иметь решающее значение для сдерживания путина от новых агрессивных действий. Тем временем, пока он не прекратит свои варварские нападения, мы будем продолжать закручивать гайки на его военной машине еще большими санкциями, которые уже оказали разрушительное влияние на российскую экономику и ее народ. Наша непоколебимая поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется", - подчеркнул Стармер.

Напомним

Лидеры Европейского Союза и Великобритании сделали совместное заявление по итогам переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом о результатах его саммита с главой Кремля владимиром путиным, отметив, что Украине самой принимать решения относительно своей территории, что готовы сотрудничать над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы и что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Кир Стармер
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина