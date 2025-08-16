Стармер: усилия Трампа как никогда приблизили нас к окончанию войны россии в Украине, следующим шагом должны быть переговоры с участием Зеленского

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что усилия президента США Дональда Трампа как никогда ранее приблизили окончание незаконной войны россии в Украине. Следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Стармера после переговоров Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске, опубликованном на сайте правительства Великобритании, передает УНН.

Детали

"Усилия президента Трампа как никогда ранее приблизили нас к окончанию незаконной войны россии в Украине. Его лидерство в стремлении положить конец убийствам заслуживает похвалы. Хотя прогресс уже достигнут, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского. Путь к миру в Украине не может быть определен без него", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Стармер утром разговаривал с Зеленским, Трампом и другими европейскими партнерами.

"Мы все готовы поддержать этот следующий этап. Я приветствую открытость Соединенных Штатов, вместе с Европой, предоставить Украине надежные гарантии безопасности в рамках любого соглашения. Это важный прогресс, который будет иметь решающее значение для сдерживания путина от новых агрессивных действий. Тем временем, пока он не прекратит свои варварские нападения, мы будем продолжать закручивать гайки на его военной машине еще большими санкциями, которые уже оказали разрушительное влияние на российскую экономику и ее народ. Наша непоколебимая поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется", - подчеркнул Стармер.

Напомним

Лидеры Европейского Союза и Великобритании сделали совместное заявление по итогам переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом о результатах его саммита с главой Кремля владимиром путиным, отметив, что Украине самой принимать решения относительно своей территории, что готовы сотрудничать над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы и что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности.