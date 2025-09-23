Рубіо пояснив, чому США не поспішають із жорсткими санкціями проти рф
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США утримуються від жорстких санкцій проти Росії, щоб зберегти можливість бути посередником у досягненні миру. Він розкритикував європейські країни за продовження купівлі російського викопного палива.
Держсекретар США Марко Рубіо захищає позицію США щодо утримання від запровадження жорстких санкцій проти росії, повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, Рубіо захищав політику США щодо росії та війни в Україні.
Рубіо в інтерв'ю програмі Today на NBC стверджував, що "щойно ми посилюємо санкції та все інше, наша здатність виступати посередником у досягненні миру знижується".
Однак він визнав, що США, можливо, доведеться запровадити жорсткіші санкції проти росії "в певний момент" в майбутньому.
Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російське викопне паливо, назвавши це "абсурдним", і закликав їх посилити тиск на росію, що перегукується з аргументами, які було чути від президента США Дональда Трампа під час його державного візиту до Великої Британії минулого тижня, пише видання.
Деякі країни "просять США запровадити додаткові санкції, але є країни в Європі, які роблять недостатньо, тож я думаю, що їм потрібно зробити більше", сказав Рубіо.
Трамп звинуватив Європу в недостатній жорсткості щодо санкцій проти росії15.09.25, 07:34 • 4207 переглядiв