Рубіо пояснив, чому США не поспішають із жорсткими санкціями проти рф

Ексклюзив
12:09 • 6404 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 8280 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 31404 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 29445 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 31302 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 46188 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 47372 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43842 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68606 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 70157 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 26245 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 22617 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 9690 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 13106 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 10076 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 10109 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 22677 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 26305 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 31400 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Данія
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 2216 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 69941 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 33001 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 48635 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 100098 перегляди
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

Рубіо пояснив, чому США не поспішають із жорсткими санкціями проти рф

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США утримуються від жорстких санкцій проти Росії, щоб зберегти можливість бути посередником у досягненні миру. Він розкритикував європейські країни за продовження купівлі російського викопного палива.

Рубіо пояснив, чому США не поспішають із жорсткими санкціями проти рф

Держсекретар США Марко Рубіо захищає позицію США щодо утримання від запровадження жорстких санкцій проти росії, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Рубіо захищав політику США щодо росії та війни в Україні.

Рубіо в інтерв'ю програмі Today на NBC стверджував, що "щойно ми посилюємо санкції та все інше, наша здатність виступати посередником у досягненні миру знижується".

Однак він визнав, що США, можливо, доведеться запровадити жорсткіші санкції проти росії "в певний момент" в майбутньому.

Рубіо розкритикував європейські країни, які продовжують купувати російське викопне паливо, назвавши це "абсурдним", і закликав їх посилити тиск на росію, що перегукується з аргументами, які було чути від президента США Дональда Трампа під час його державного візиту до Великої Британії минулого тижня, пише видання.

Деякі країни "просять США запровадити додаткові санкції, але є країни в Європі, які роблять недостатньо, тож я думаю, що їм потрібно зробити більше", сказав Рубіо.

Трамп звинуватив Європу в недостатній жорсткості щодо санкцій проти росії15.09.25, 07:34 • 4207 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна