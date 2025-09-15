$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 16763 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 38185 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 63874 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 98921 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 82396 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 81982 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 45278 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 82904 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 73758 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40677 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Трамп звинуватив Європу в недостатній жорсткості щодо санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Євросоюз недостатньо жорсткий у запровадженні санкцій проти росії, оскільки продовжує купувати російські енергоносії. Він зазначив, що європейці "тільки говорять, але не діють".

Трамп звинуватив Європу в недостатній жорсткості щодо санкцій проти росії

Президент США Дональд Трамп вважає, що Євросоюз недостатньо жорсткий у контексті запровадження санкцій проти росії. Про це глава Білого дому заявив журналістам перед відправленням з Бедмінстера, штат Нью-Джерсі, дорогою до Вашингтона, округ Колумбія, повідомляє УНН.

Деталі

Очільник Білого дому заявив, що НАТО і Європа "не виконують свою роботу", оскільки продовжують купувати російські енергоносії.

Послухайте, Європа - це мої друзі, але вони купують нафту у росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність. Я не хочу, щоб вони купували нафту

- сказав Трамп.

Він зазначив, що європейські санкції проти рф є недостатньо жорсткими.

Я готовий ввести санкції, але вони повинні посилити власні відповідно до того, що роблю я. ... Зараз вони тільки говорять, але не діють. Дивіться – вони купують нафту у росії, ми не купуємо нафту у росії, Вони купують багато нафти у росії. Це не угода

- уточнив президент США.

Нагадаємо

Напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не розглядатиме нові санкції проти росії без узгодження з президентом Трампом.

Раніше сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення президента Трампа.

"Перестаньте шукати виправдання": Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії14.09.25, 00:20 • 5340 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу