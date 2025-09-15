Трамп звинуватив Європу в недостатній жорсткості щодо санкцій проти росії

Президент США Дональд Трамп вважає, що Євросоюз недостатньо жорсткий у контексті запровадження санкцій проти росії. Про це глава Білого дому заявив журналістам перед відправленням з Бедмінстера, штат Нью-Джерсі, дорогою до Вашингтона, округ Колумбія, повідомляє УНН.

Очільник Білого дому заявив, що НАТО і Європа "не виконують свою роботу", оскільки продовжують купувати російські енергоносії.

Послухайте, Європа - це мої друзі, але вони купують нафту у росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність. Я не хочу, щоб вони купували нафту

Він зазначив, що європейські санкції проти рф є недостатньо жорсткими.

Я готовий ввести санкції, але вони повинні посилити власні відповідно до того, що роблю я. ... Зараз вони тільки говорять, але не діють. Дивіться – вони купують нафту у росії, ми не купуємо нафту у росії, Вони купують багато нафти у росії. Це не угода