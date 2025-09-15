$41.310.00
Трамп обвинил Европу в недостаточной жесткости в отношении санкций против России

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз недостаточно жесткий во введении санкций против России, поскольку продолжает покупать российские энергоносители. Он отметил, что европейцы "только говорят, но не действуют".

Трамп обвинил Европу в недостаточной жесткости в отношении санкций против России

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз недостаточно жесткий в контексте введения санкций против России. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед отправлением из Бедминстера, штат Нью-Джерси, по дороге в Вашингтон, округ Колумбия, сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома заявил, что НАТО и Европа "не выполняют свою работу", поскольку продолжают покупать российские энергоносители.

Послушайте, Европа — это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто действует на полную мощность. Я не хочу, чтобы они покупали нефть

— сказал Трамп.

Он отметил, что европейские санкции против РФ недостаточно жесткие.

Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои собственные в соответствии с тем, что делаю я. ... Сейчас они только говорят, но не действуют. Смотрите – они покупают нефть у России, мы не покупаем нефть у России, Они покупают много нефти у России. Это не сделка

— уточнил президент США.

Напомним

Накануне спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет рассматривать новые санкции против России без согласования с президентом Трампом.

Ранее сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения президента Трампа.

"Перестаньте искать оправдания": Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России14.09.25, 00:20 • 5340 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира