Трамп обвинил Европу в недостаточной жесткости в отношении санкций против России

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз недостаточно жесткий в контексте введения санкций против России. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед отправлением из Бедминстера, штат Нью-Джерси, по дороге в Вашингтон, округ Колумбия, сообщает УНН.

Глава Белого дома заявил, что НАТО и Европа "не выполняют свою работу", поскольку продолжают покупать российские энергоносители.

Послушайте, Европа — это мои друзья, но они покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто действует на полную мощность. Я не хочу, чтобы они покупали нефть

Он отметил, что европейские санкции против РФ недостаточно жесткие.

Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои собственные в соответствии с тем, что делаю я. ... Сейчас они только говорят, но не действуют. Смотрите – они покупают нефть у России, мы не покупаем нефть у России, Они покупают много нефти у России. Это не сделка