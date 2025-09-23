Рубио объяснил, почему США не спешат с жесткими санкциями против рф
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США воздерживаются от жестких санкций против России, чтобы сохранить возможность быть посредником в достижении мира. Он раскритиковал европейские страны за продолжение покупки российского ископаемого топлива.
Госсекретарь США Марко Рубио защищает позицию США по воздержанию от введения жестких санкций против россии, сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Рубио защищал политику США в отношении россии и войны в Украине.
Рубио в интервью программе Today на NBC утверждал, что "как только мы ужесточаем санкции и все остальное, наша способность выступать посредником в достижении мира снижается".
Однако он признал, что США, возможно, придется ввести более жесткие санкции против россии "в определенный момент" в будущем.
Рубио раскритиковал европейские страны, которые продолжают покупать российское ископаемое топливо, назвав это "абсурдным", и призвал их усилить давление на россию, что перекликается с аргументами, которые были слышны от президента США Дональда Трампа во время его государственного визита в Великобританию на прошлой неделе, пишет издание.
Некоторые страны "просят США ввести дополнительные санкции, но есть страны в Европе, которые делают недостаточно, поэтому я думаю, что им нужно сделать больше", сказал Рубио.
