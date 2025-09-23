Рубио объяснил, почему США не спешат с жесткими санкциями против рф

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 270 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 7002 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 8676 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 31826 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 29733 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 31514 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 46368 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 47503 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 43917 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 68755 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзивы
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FT
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 7040 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадки
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Рубио объяснил, почему США не спешат с жесткими санкциями против рф

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США воздерживаются от жестких санкций против России, чтобы сохранить возможность быть посредником в достижении мира. Он раскритиковал европейские страны за продолжение покупки российского ископаемого топлива.

Рубио объяснил, почему США не спешат с жесткими санкциями против рф

Госсекретарь США Марко Рубио защищает позицию США по воздержанию от введения жестких санкций против россии, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Рубио защищал политику США в отношении россии и войны в Украине.

Рубио в интервью программе Today на NBC утверждал, что "как только мы ужесточаем санкции и все остальное, наша способность выступать посредником в достижении мира снижается".

Однако он признал, что США, возможно, придется ввести более жесткие санкции против россии "в определенный момент" в будущем.

Рубио раскритиковал европейские страны, которые продолжают покупать российское ископаемое топливо, назвав это "абсурдным", и призвал их усилить давление на россию, что перекликается с аргументами, которые были слышны от президента США Дональда Трампа во время его государственного визита в Великобританию на прошлой неделе, пишет издание.

Некоторые страны "просят США ввести дополнительные санкции, но есть страны в Европе, которые делают недостаточно, поэтому я думаю, что им нужно сделать больше", сказал Рубио.

Трамп обвинил Европу в недостаточной жесткости в отношении санкций против России15.09.25, 07:34 • 4207 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина