Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США

После поездки в Великобританию и встречи с Президентом Владимиром Зеленским на полях ООН тон президента США Дональда Трампа в отношении Украины стал неожиданно мягким, он даже допустил возвращение страной всех украинских земель. Это стало приятной неожиданностью для украинцев, впрочем, с действенными шагами президент США не спешит, ведь не имеет последовательного и четкого плана по завершению войны между Украиной и рф. Об этом журналисту УНН рассказал политолог Олег Лисный.

Если берем украинский кейс, то это приятная неожиданность, поскольку накануне, даже за несколько часов, заявления того же Рубио где-то настораживали непосредственно меня. Например, о том, что Украина вынуждена будет пойти на подписание соглашения, что санкций не будет. Он объяснял, почему не выгодно Соединенным Штатам на нынешнем этапе вводить санкции в отношении рф. И это создавало неприятный флер накануне - сказал Лисный.

Политолог объяснил, что это давало определенные причины опасаться того, как пройдет разговор Зеленского с Трампом. Впрочем, "судя по заявлениям обоих президентов и, в первую очередь, Зеленского, этот диалог состоялся более-менее конструктивно и даже позитивно", говорит эксперт. По крайней мере, в той части, которую довели до общественности, поскольку Зеленский неоднократно подчеркивал, что есть определенные наработки, о которых он говорить не будет.

"То есть сейчас об этом говорить не время, но он не сказал, что эти гарантии (безопасности – ред.) не будут предоставляться. Также очень важно, насколько я понял и из поста Трампа, и заявлений, что Соединенные Штаты будут в том или ином виде поставлять нам вооружение через страны НАТО. Также из позитивных моментов, которых раньше не было, это то, что Трамп оценивал ситуацию на поле боя где-то так, как она есть в реалиях", - подчеркнул политолог.

При этом он напомнил, что до недавнего времени по этому поводу было много разногласий. Вероятно, из-за того, что команда Трампа "черпала эту информацию скорее из каких-то российских источников, или непосредственно из общения с путиным", указал Лисный.

"Здесь мы видим, что поработала хорошо американская команда, которая показала достоверную информацию. Я думаю, что у Соединенных Штатов инструментарий для получения такой информации колоссальный. И странно, что раньше эти материалы, скорее всего, не попадали на стол Трампу, а теперь они туда попали", - объясняет эксперт вероятную причину изменения риторики Трампа.

Британское влияние

Также я делаю осторожное предположение, что такой тон, я его где-то прогнозировал, является одним из результатов того, что Трамп посетил Британию. Насколько я понимаю и насколько показывает история, то в Британии очень хорошо развита "работа в тени", то, что происходит за кулисами. И я думаю, что все-таки британцы смогли тоже поработать с восприятием Трампа в смысле того, "кто плохой, кто хороший", на кого надо давить, на кого не надо - предполагает Лисный.

Политолог объяснил, что сделал такой вывод, потому что незадолго до этой поездки американский лидер делал категоричные заявления о том, что Украине "придется" подписать соглашение, что звучало "опасно для нас", подчеркнул Лисный.

Сейчас же его риторика в корне изменилась. Политолог также связывает это с хорошей подготовкой украинской делегации, в частности Зеленского, который нашел, "опираясь на предыдущий опыт, ту форму общения, которая позволяет продолжать диалог с Трампом и не заходить в негативную плоскость".

"Такого, пожалуй, "ласкового Трампа", или позитивно настроенного к Украине, мы не слышали очень давно. И здесь только интересный момент, почему есть диссонанс между заявлениями того же Рубио накануне, да? И Трампа во время общения. Вот здесь есть такое расхождение. Возможно, это какой-то такой ход. За несколько часов до выступления Трампа Рубио сказал, что тот будет торпедировать ООН, говорить, что это неэффективный орган, да? Это произошло. А вот те заявления, которые касаются Украины, они не произошли", - подчеркнул политолог, отмечая, что этот момент показался ему очень странным.

Лисный предположил, что "что-то произошло" уже непосредственно на полях ООН, что изменило возможный сценарий общения, и не исключил, что это могло касаться личного разговора между президентами.

"Эта эволюция в заявлениях очень позитивна, которая наблюдается последнюю неделю, может чуть больше. От того, когда Трамп признал путина агрессором и россию агрессором, и до сегодняшнего дня идет по нарастающей. И здесь единственное, что действенная составляющая отстает от словесной", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что пост Трампа в Truth Social о том, что Украина способна вернуть все свои территории, требует определенного набора слаженных действий в виде санкционного и политического давления со стороны партнеров и в частности оружия.

"То, что мы можем реализовать на поле боя сегодня, - это программа PURL, по которой нам поставляется оружие. Это то, что есть. Санкционный элемент Соединенных Штатов отсутствует. Санкционный элемент США плюс Европа отсутствует. Политическое давление на путина тоже отсутствует, хотя можем рассматривать как элемент этого давления эти заявления", - подчеркнул эксперт

Трамп впервые допустил, что территории могут быть возвращены к границам 91-го года, и это смутило по крайней мере экспертную среду. Facebook просто пылает в хорошем смысле этого слова. Но, опять же, на фоне этой такой легкой эйфории появляется реализм. Будет ли под это заявление вся номенклатура оружия. И поддержка, которой не было до вчерашнего дня. Есть ли решимость у Трампа пойти дальше, чем те слова? Не уверен. Или это был технологический шаг, как элемент давления на путина? Скорее всего. Поэтому это акт поддержки Украины. Моральный. И давление на россию тоже моральное - пояснил он.

О дедлайнах для путина

Что касается того, почему Трамп в очередной раз обозначил срок в месяц, через который он скажет, "как относится к путину", эксперт объяснил, что это тоже своеобразная технология, которую придумал себе Трамп. В частности для того, чтобы дать себе и своей команде время. Ведь, по словам Лисного, у США нет четкой, последовательной и развернутой стратегии или плана по завершению войны в Украине.

"Эти крайние даты являются элементом отсрочки в плоскости навязанного ожидания. Уже нет этой эмоциональной связи между датой и ожиданиями ее. Есть подсчет. Это какой уже там, условно, пятый, шестой, седьмой, восьмой, какой будет после него, понимаете. Смысл… я бы сказал, что отсутствие реального плана, что делать с путиным", - говорит эксперт.

Он добавил, что Трамп неоднократно переносил сроки своих заявлений именно по этой причине.

"Я думаю, что не очень сильно ошибусь, если скажу, что плана нет. И вот из-за этого, и эти переносы всяких этих дат, адвокация путина, ну давайте будем реалистами, происходит очень часто: объяснение действий путина не путиным, а европейцами, американцами. Они это сделали, потому что так, потому что большая страна, то есть путину не приходится даже объяснять, зачем он это делает", – пояснил эксперт.

Он добавил, что в частности по этой причине сейчас "повестку дня в основном диктует российская федерация. И сейчас она наглеет и начинает даже атаковать там, где не должна была бы атаковать", имея в виду пересечение польского, румынского и эстонского воздушных пространств.

"Это от того, что путин понимает, что ему на короткую перспективу, кроме украинской армии, ничего не угрожает", - отметил политолог.

Он также отметил, что "вспышки активности" у Трампа все же присутствуют, впрочем они не носят последовательный, системный характер. Иными словами, если какая-то стратегия срабатывает – хорошо, если не срабатывает – ее не дорабатывают, а скорее откладывают.

Гарантии безопасности

Что касается плана по гарантиям безопасности, эксперт предположил, что процесс его составления скорее всего идет, но далек от завершения.

"Из того, что я услышал, это опять же субъективная оценка из интервью Зеленского, процесс существует, так скажу, очень корректно, но он точно не на завершающем этапе. Он где-то очень-очень-очень, если брать кейс Соединенных Штатов, очень в начале. Но не безнадежен", - подытожил политолог.

