"Мы придерживаемся международного права": Макрон выступил против конфискации активов РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву и может стать началом "полного хаоса". Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Французский лидер подчеркнул, что даже в ситуации войны в Украине нельзя игнорировать международные обязательства. По его словам, государства, которые позволят себе отбирать средства у центральных банков, создадут опасный прецедент.

Что касается замороженных активов: мы все привержены соблюдению международных правил. Невозможно конфисковать активы Центробанка (РФ - ред.), даже в такой ситуации. Думаю, это вопрос доверия, и чрезвычайно важно, чтобы наши страны оставались гарантами и уважали международное право. Потому что эта проблема повсюду - подчеркнул Макрон.

Он также предупредил, что пренебрежение нормами международного права в глобальной политике будет иметь катастрофические последствия.

Если мы говорим о Ближнем Востоке, если мы говорим о ситуации в Украине - когда некоторые страны начинают не уважать международные законы и когда мы оказываемся недостаточно сильными, это начало полного хаоса - заявил президент Франции.

Напомним

Макрон заявил, что Европейский Союз самостоятельно будет решать вопросы дипломатии и введения тарифов против Китая. Он подчеркнул стратегию снижения рисков и возможности вторичных санкций, связанных с Россией.