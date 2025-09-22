"Мы придерживаемся международного права": Макрон выступил против конфискации активов РФ

$41.250.00
09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 12452 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 12677 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 18818 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 16505 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 29539 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 45426 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55156 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57356 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 86736 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА
22 сентября, 01:27
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg
22 сентября, 02:35
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
22 сентября, 02:50
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди
04:41
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
05:42
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
09:32
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
05:30
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
20 сентября, 18:15
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Крым
Запорожье
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Шахед-136
Financial Times
ЧатГПТ
ТикТок
Ракетная система С-400

"Мы придерживаемся международного права": Макрон выступил против конфискации активов РФ

Киев • УНН

 512 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву и может стать началом "полного хаоса". Он подчеркнул, что нельзя игнорировать международные обязательства даже в ситуации войны в Украине.

"Мы придерживаемся международного права": Макрон выступил против конфискации активов РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву и может стать началом "полного хаоса". Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Французский лидер подчеркнул, что даже в ситуации войны в Украине нельзя игнорировать международные обязательства. По его словам, государства, которые позволят себе отбирать средства у центральных банков, создадут опасный прецедент.

Что касается замороженных активов: мы все привержены соблюдению международных правил. Невозможно конфисковать активы Центробанка (РФ - ред.), даже в такой ситуации. Думаю, это вопрос доверия, и чрезвычайно важно, чтобы наши страны оставались гарантами и уважали международное право. Потому что эта проблема повсюду

- подчеркнул Макрон.

Он также предупредил, что пренебрежение нормами международного права в глобальной политике будет иметь катастрофические последствия.

Если мы говорим о Ближнем Востоке, если мы говорим о ситуации в Украине - когда некоторые страны начинают не уважать международные законы и когда мы оказываемся недостаточно сильными, это начало полного хаоса

- заявил президент Франции.

Напомним

Макрон заявил, что Европейский Союз самостоятельно будет решать вопросы дипломатии и введения тарифов против Китая. Он подчеркнул стратегию снижения рисков и возможности вторичных санкций, связанных с Россией.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина