09:32 • 1140 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 10492 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 11682 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 17037 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 15714 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 29174 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 45142 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55064 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60715 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57281 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
"Ми дотримуємося міжнародного права": Макрон виступив проти конфіскації активів рф

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що конфіскація заморожених російських активів суперечить міжнародному праву та може стати початком "повного хаосу". Він наголосив, що не можна ігнорувати міжнародні зобов’язання навіть у ситуації війни в Україні.

"Ми дотримуємося міжнародного права": Макрон виступив проти конфіскації активів рф

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що конфіскація заморожених російських активів суперечить міжнародному праву та може стати початком "повного хаосу". Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі

Французький лідер наголосив, що навіть у ситуації війни в Україні не можна ігнорувати міжнародні зобов’язання. За його словами, держави, які дозволять собі відбирати кошти у центральних банків, створять небезпечний прецедент.

Щодо заморожених активів: ми всі віддані дотриманню міжнародних правил. Неможливо конфіскувати активи Центробанку (рф- ред.), навіть у такій ситуації. Думаю, це питання довіри, і надзвичайно важливо, щоб наші країни залишалися гарантерами та поважали міжнародне право. Бо ця проблема всюди

- підкреслив Макрон.

Він також попередив, що нехтування нормами міжнародного права у глобальній політиці матиме катастрофічні наслідки.

Якщо ми говоримо про Близький Схід, якщо ми говоримо про ситуацію в Україні - коли деякі країни починають не поважати міжнародні закони і коли ми виявляємося недостатньо сильними, це початок повного хаосу

- заявив президент Франції.

Нагадаємо

Макрон заявив, що Європейський Союз самостійно вирішуватиме питання дипломатії та введення тарифів проти Китаю. Він наголосив на стратегії зниження ризиків та можливості вторинних санкцій, пов'язаних з росією.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Емманюель Макрон
Франція
Україна