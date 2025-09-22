"Ми дотримуємося міжнародного права": Макрон виступив проти конфіскації активів рф
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що конфіскація заморожених російських активів суперечить міжнародному праву та може стати початком "повного хаосу". Про це повідомляє CBS News, пише УНН.
Французький лідер наголосив, що навіть у ситуації війни в Україні не можна ігнорувати міжнародні зобов’язання. За його словами, держави, які дозволять собі відбирати кошти у центральних банків, створять небезпечний прецедент.
Щодо заморожених активів: ми всі віддані дотриманню міжнародних правил. Неможливо конфіскувати активи Центробанку (рф- ред.), навіть у такій ситуації. Думаю, це питання довіри, і надзвичайно важливо, щоб наші країни залишалися гарантерами та поважали міжнародне право. Бо ця проблема всюди
Він також попередив, що нехтування нормами міжнародного права у глобальній політиці матиме катастрофічні наслідки.
Якщо ми говоримо про Близький Схід, якщо ми говоримо про ситуацію в Україні - коли деякі країни починають не поважати міжнародні закони і коли ми виявляємося недостатньо сильними, це початок повного хаосу
Макрон заявив, що Європейський Союз самостійно вирішуватиме питання дипломатії та введення тарифів проти Китаю. Він наголосив на стратегії зниження ризиків та можливості вторинних санкцій, пов'язаних з росією.