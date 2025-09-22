"Ми дотримуємося міжнародного права": Макрон виступив проти конфіскації активів рф

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що конфіскація заморожених російських активів суперечить міжнародному праву та може стати початком "повного хаосу". Він наголосив, що не можна ігнорувати міжнародні зобов’язання навіть у ситуації війни в Україні.