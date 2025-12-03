$42.340.08
ЄС розробляє правовий інструмент для надання Україні доступу до заморожених російських активів

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Європейська комісія пропонує юридичне рішення, щоб уникнути виплати Бельгією мільярдів євро, якщо Угорщина накладе вето на продовження санкцій проти росії. Це дозволить використати 140 мільярдів євро заморожених російських активів як позику Україні.

ЄС розробляє правовий інструмент для надання Україні доступу до заморожених російських активів

Виконавчий комітет Євросоюзу пропонує юридичне рішення, яке дозволить уникнути необхідності виплачувати Бельгії мільярди євро у разі, якщо Угорщина накладе вето на продовження санкцій проти москви. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію видання Politico.  

Деталі

Європейська комісія пропонує правове рішення, щоб розвіяти сумніви Бельгії щодо використання 140 мільярдів євро російських заморожених активів як позики Україні.

Єврокомісія хоче, щоб 27 країн-членів ЄС погодилися надати Києву заморожені мільярди доларів на саміті Європейської ради цього місяця. Однак Бельгія протидіє цьому, побоюючись опинитися в скрутному становищі, якщо ці гроші доведеться повернути росії

- пише видання.

Зазначається, що п’ятеро дипломатів і чиновників ЄС повідомили, що зараз готується правова основа, яка не дозволить такого розвитку подій. Повна пропозиція щодо кредиту очікується у середу, 3 грудня.

Найбільше Бельгія турбується, що у разі отримання Україною кредиту в 140 мільярдів євро, якась проросійська держава ЄС, наприклад Угорщина або Словаччина, може накласти вето на продовження санкцій ЄС проти москви. У такому випадку Бельгія змушена була б негайно повернути росії недостаючі мільярди.

Щоб задовольнити Бельгію, Єврокомісія вирішила позбавити окремі країни ЄС можливості скасовувати санкції. Саме це зараз може зробити прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оскільки санкції потребують одностайного рішення та мають продовжуватися кожні шість місяців

- йдеться у дописі.

За інформацією видання, комісія має намір спертися на статтю 122 Договору ЄС, що дає змогу діяти "в дусі солідарності" між державами-членами, що дасть змогу ухвалити рішення кваліфікованою більшістю, позбавивши окремі країни права вето.

Юристи ЄС підтверджують, що гнучке тлумачення статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності. Це може також зменшити частоту голосувань щодо продовження санкцій з кожних шести місяців до одного разу на три роки, що забезпечить стабільність і знизить ризики для фінансової підтримки України.

Час має вирішальне значення: без досягнення угоди Україна залишиться з обмеженим бюджетом для оборони до квітня.

Інакше витрати ляжуть на платників податків ЄС, тоді як заморожені мільярди росії залишаться недоступними.

Головне питання полягає в тому, чи зможе нова юридична стратегія переконати прем’єр-міністра Бельгії дозволити розблокування коштів у банку Euroclear у Брюсселі.

Як Європа використовуватиме заморожені російські активи для підтримки України: ЗМІ озвучили варіанти22.10.25, 19:43 • 3526 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Euroclear
Європейська комісія
Європейська рада
Бельгія
Словаччина
Угорщина
Україна
Віктор Орбан