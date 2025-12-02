$42.340.08
Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - Зеленский

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины немедленно открыть три кластера в переговорах с ЕС по членству, а остальные – до конца текущего года. Он подчеркнул, что Европейская комиссия признает, что Украина может открывать три кластера, что составляет половину.

Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - Зеленский

Украина готова немедленно открыть три кластера в переговорах с ЕС по членству, а остальные – до конца текущего года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской общиной в Дублине в рамках визита в Ирландию, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины

Подробности

В Дублине Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с украинской общиной.

Среди ключевых тем общения – важность единства, совместные с партнерами шаги для приближения мира и евроинтеграционный курс Украины.

Важный визит в Ирландию, первый визит Президента Украины в Ирландию за годы восстановления украинской независимости. Важный сигнал, что мы действительно строим новые отношения с Ирландией, и прежде всего влияние на это имеет большое количество украинцев здесь

- сказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что отдельное внимание глава государства сосредоточил на работе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в Европейский Союз, прежде всего в условиях будущего председательства Ирландии в Совете Евросоюза во второй половине следующего года.

Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все. Председательство Ирландии будет важным. В первом полугодии 2026 года будет председательство Кипра, а затем – Ирландии. Безусловно, мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а шаг следующий – это их закрытие. И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии

- подчеркнул Президент Украины.

Также говорили о поддержке украинских спортсменов за рубежом и реализации учебных программ для украинских субботних и воскресных школ. Президент поручил Кабинету Министров Украины проработать эти вопросы и решить.

Напомним

Владимир Зеленский во время визита в Ирландию встретился с представителями местного бизнеса, призвав их инвестировать в Украину для усиления ее устойчивости и восстановления. Президент отметил большой интерес ирландских компаний к сотрудничеству и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия.

