Співпраця та відбудова: під час зустрічі Зеленський закликав ірландський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії провів зустріч із представниками місцевого бізнесу, наголосивши на важливості інвестицій для посилення стійкості України та її подальшої відбудови. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський підтвердив, що інтерес ірландських компаній до співпраці є "великий і дуже важливий".

Президент висловив сподівання на поглиблення спільної роботи в усіх обговорених сферах.

Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни – заявив Зеленський.

Глава держави також подякував учасникам за підтримку, зазначивши, що цей бізнес-форум відбувся вперше: "Розраховуємо, що така взаємодія між нашими країнами та компаніями буде зміцнюватися й надалі".

