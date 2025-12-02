Співпраця та відбудова: під час зустрічі Зеленський закликав ірландський бізнес інвестувати в Україну
Київ • УНН
Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії зустрівся з представниками місцевого бізнесу, закликавши їх інвестувати в Україну для посилення її стійкості та відбудови. Президент відзначив великий інтерес ірландських компаній до співпраці та висловив сподівання на подальше зміцнення взаємодії.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії провів зустріч із представниками місцевого бізнесу, наголосивши на важливості інвестицій для посилення стійкості України та її подальшої відбудови. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський підтвердив, що інтерес ірландських компаній до співпраці є "великий і дуже важливий".
Президент висловив сподівання на поглиблення спільної роботи в усіх обговорених сферах.
Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни
Глава держави також подякував учасникам за підтримку, зазначивши, що цей бізнес-форум відбувся вперше: "Розраховуємо, що така взаємодія між нашими країнами та компаніями буде зміцнюватися й надалі".
Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф02.12.25, 20:47 • 1916 переглядiв