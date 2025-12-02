$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 16742 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 49759 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 38501 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 31390 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 29864 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 56777 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53556 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60519 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52224 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47309 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Публікації
Ексклюзиви
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Кая Каллас
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Європа
Німеччина
Співпраця та відбудова: під час зустрічі Зеленський закликав ірландський бізнес інвестувати в Україну

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії зустрівся з представниками місцевого бізнесу, закликавши їх інвестувати в Україну для посилення її стійкості та відбудови. Президент відзначив великий інтерес ірландських компаній до співпраці та висловив сподівання на подальше зміцнення взаємодії.

Співпраця та відбудова: під час зустрічі Зеленський закликав ірландський бізнес інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії провів зустріч із представниками місцевого бізнесу, наголосивши на важливості інвестицій для посилення стійкості України та її подальшої відбудови. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський підтвердив, що інтерес ірландських компаній до співпраці є "великий і дуже важливий".

Президент висловив сподівання на поглиблення спільної роботи в усіх обговорених сферах.

Очікуємо на інвестиції, які посилять нашу стійкість зараз і стануть внеском у відбудову країни 

– заявив Зеленський.

Глава держави також подякував учасникам за підтримку, зазначивши, що цей бізнес-форум відбувся вперше: "Розраховуємо, що така взаємодія між нашими країнами та компаніями буде зміцнюватися й надалі".

Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом та очікує сигналів від американської делегації після її візиту до рф02.12.25, 20:47 • 1916 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Ірландія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна