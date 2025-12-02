Сотрудничество и восстановление: во время встречи Зеленский призвал ирландский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ирландию провел встречу с представителями местного бизнеса, подчеркнув важность инвестиций для усиления устойчивости Украины и ее дальнейшего восстановления. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Подробности

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский подтвердил, что интерес ирландских компаний к сотрудничеству "велик и очень важен".

Президент выразил надежду на углубление совместной работы во всех обсужденных сферах.

Ожидаем инвестиций, которые усилят нашу устойчивость сейчас и станут вкладом в восстановление страны – заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил участников за поддержку, отметив, что этот бизнес-форум состоялся впервые: "Рассчитываем, что такое взаимодействие между нашими странами и компаниями будет укрепляться и в дальнейшем".

