Сотрудничество и восстановление: во время встречи Зеленский призвал ирландский бизнес инвестировать в Украину

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Владимир Зеленский во время визита в Ирландию встретился с представителями местного бизнеса, призвав их инвестировать в Украину для усиления ее устойчивости и восстановления. Президент отметил большой интерес ирландских компаний к сотрудничеству и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия.

Сотрудничество и восстановление: во время встречи Зеленский призвал ирландский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ирландию провел встречу с представителями местного бизнеса, подчеркнув важность инвестиций для усиления устойчивости Украины и ее дальнейшего восстановления. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Подробности

В своем Telegram-канале Владимир Зеленский подтвердил, что интерес ирландских компаний к сотрудничеству "велик и очень важен".

Президент выразил надежду на углубление совместной работы во всех обсужденных сферах.

Ожидаем инвестиций, которые усилят нашу устойчивость сейчас и станут вкладом в восстановление страны 

– заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил участников за поддержку, отметив, что этот бизнес-форум состоялся впервые: "Рассчитываем, что такое взаимодействие между нашими странами и компаниями будет укрепляться и в дальнейшем".

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и ожидает сигналов от американской делегации после ее визита в РФ02.12.25, 20:47 • 1898 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Республика Ирландия
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина