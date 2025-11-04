Украина может завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года - вице-премьер Качка

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2028 году. Об этом он сказал во время брифинга с послом ЕС Катариной Матерновой, сообщает УНН.

По словам Тараса Качки, текущие темпы реформ позволяют Украине рассчитывать на завершение переговорного процесса по членству в ЕС в 2028 году.

Это означает, что мы, соответственно, отвечаем нашей амбиции завершить переговоры в 28-м году. Это означает принять все необходимое законодательство до конца 2027 года. То есть, все наши проекты остаются на месте