В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
Украина может завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года - вице-премьер Качка

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2028 году. По его словам, текущие темпы реформ позволяют рассчитывать на завершение переговорного процесса в указанный срок.

Украина может завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года - вице-премьер Качка

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2028 году. Об этом он сказал во время брифинга с послом ЕС Катариной Матерновой, сообщает УНН.

Подробности

По словам Тараса Качки, текущие темпы реформ позволяют Украине рассчитывать на завершение переговорного процесса по членству в ЕС в 2028 году.

 Это означает, что мы, соответственно, отвечаем нашей амбиции завершить переговоры в 28-м году. Это означает принять все необходимое законодательство до конца 2027 года. То есть, все наши проекты остаются на месте

- отметил вице-премьер. 

Качка подчеркнул, что в отчете Еврокомиссии о евроинтеграционном прогрессе Украина получила очень высокие оценки в сферах энергетики и цифровой экономики. В то же время по некоторым другим направлениям результаты скромнее, но наблюдается положительная динамика. 

Напомним

Вице-премьер Тарас Качка заверил гендиректора Директората Еврокомиссии Герта Яна Копмана в готовности Украины к дальнейшим законодательным мерам для соответствия стандартам ЕС. 

Алла Киосак

