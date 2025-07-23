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Віцепрем'єр Качка - Єврокомісії: Україна готова до подальших законодавчих кроків для відповідності стандартам ЄС

Київ • УНН

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Віцепрем'єр Тарас Качка запевнив гендиректора Директорату Єврокомісії Герта Яна Копмана у готовності України до подальших законодавчих заходів для відповідності стандартам ЄС.

Віцепрем'єр Качка - Єврокомісії: Україна готова до подальших законодавчих кроків для відповідності стандартам ЄС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у розмові з генеральним директором Директорату Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства Гертом Яном Копманом запевнив, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС, після ухвалення закону, який регулює діяльність НАБУ та САП, пише УНН.

Провів відверту розмову з Гертом Яном Копманом (генеральний директор Генерального директорату з питань розширення та Східного сусідства). Поінформував про ситуацію навколо закону 12414 та наголосив на сильній зацікавленості України у вирішенні ситуації з НАБУ/САП прозорим способом. Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС

"Ми продовжуємо збирати думки експертів. Підкреслили плани зустрітися з переговорною групою з питань Глави 23, щоб почути їхні експертні думки. Україна готова до подальших кроків - довіра та відкритий діалог з ЄС є ключовими", - вказав віцепрем'єр.

Доповнення

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів. Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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