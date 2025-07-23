Вице-премьер Качка - Еврокомиссии: Украина готова к дальнейшим законодательным шагам для соответствия стандартам ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка в разговоре с генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам расширения и Восточного соседства Гертом Яном Копманом заверил, что Украина готова принять дальнейшие законодательные меры для обеспечения соответствия стандартам ЕС, после принятия закона, регулирующего деятельность НАБУ и САП, пишет УНН.

Провел откровенный разговор с Гертом Яном Коопманом (генеральный директор Генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства). Проинформировал о ситуации вокруг закона 12414 и подчеркнул сильную заинтересованность Украины в решении ситуации с НАБУ/САП прозрачным способом. Украина готова принять дальнейшие законодательные меры для обеспечения соответствия стандартам ЕС - написал Качка в X.

"Мы продолжаем собирать мнения экспертов. Подчеркнули планы встретиться с переговорной группой по вопросам Главы 23, чтобы услышать их экспертные мнения. Украина готова к дальнейшим шагам - доверие и открытый диалог с ЕС являются ключевыми", - указал вице-премьер.

Дополнение

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа. Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал закон №12414, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

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