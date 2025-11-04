Україна може завершити переговори про вступ до ЄС до 2028 року - віцепрем’єр Качка

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна має шанси завершити переговори про вступ до Європейського Союзу у 2028 році. Про це він сказав під час брифінгу з послом ЄС Катаріною Матерновою, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Тараса Качки, поточні темпи реформ дозволяють Україні розраховувати на завершення переговорного процесу щодо членства у ЄС у 2028 році.

Це означає, що ми, відповідно, відповідаємо нашій амбіції завершити переговори у 28-му році. Це означає ухвалити все потрібне законодавство до кінця 2027 року. Тобто, всі наші проекти залишаються на місці - зазначив Віцепрем’єр.

Качка підкреслив, що у звіті Єврокомісії про євроінтеграційний прогрес Україна отримала дуже високі оцінки у сферах енергетики та цифрової економіки. Водночас у деяких інших напрямках результати є скромнішими, але спостерігається позитивна динаміка.

Нагадаємо

Віцепрем'єр Тарас Качка запевнив гендиректора Директорату Єврокомісії Герта Яна Копмана у готовності України до подальших законодавчих заходів для відповідності стандартам ЄС.