2 грудня, 12:35 • 17429 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 51963 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 39727 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 32505 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 30706 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 57228 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53962 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60662 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52517 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47521 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Теги
Автори
Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - Зеленський

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України негайно відкрити три кластери у переговорах з ЄС щодо членства, а решту – до кінця поточного року. Він наголосив, що Європейська комісія визнає, що Україна може відкривати три кластери, що становить половину.

Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - Зеленський

Україна готова негайно відкрити три кластери у переговорах з ЄС щодо членства, а решту – до кінця поточного року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у Дубліні в рамках візиту до Ірландії, передає УНН з посиланням на Офіс Президента України

Деталі

У Дубліні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з українською громадою.

Серед ключових тем спілкування – важливість єдності, спільні з партнерами кроки для наближення миру та євроінтеграційний курс України.

Важливий візит в Ірландію, перший візит Президента України в Ірландію за роки відновлення української незалежності. Важливий сигнал, що ми дійсно будуємо нові відносини з Ірландією, і передусім вплив на це має велика кількість українців тут

- сказав Володимир Зеленський.

Зазначається, що окрему увагу глава держави зосередив на роботі щодо відкриття переговорних кластерів на шляху до вступу України у Європейський Союз, передусім в умовах майбутнього головування Ірландії в Раді Євросоюзу в другій половині наступного року.

Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі. Головування Ірландії буде важливим. У першому півріччі 2026 року буде головування Кіпру, а потім – Ірландії. Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний – це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії

- наголосив Президент України.

Також говорили про підтримку українських спортсменів за кордоном і реалізацію навчальних програм для українських суботніх і недільних шкіл. Президент доручив Кабінету Міністрів України опрацювати ці питання та вирішити.

Нагадаємо

Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії зустрівся з представниками місцевого бізнесу, закликавши їх інвестувати в Україну для посилення її стійкості та відбудови. Президент відзначив великий інтерес ірландських компаній до співпраці та висловив сподівання на подальше зміцнення взаємодії.

Україна може завершити переговори про вступ до ЄС до 2028 року - віцепрем’єр Качка04.11.25, 18:28 • 2889 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Кабінет Міністрів України
Ірландія
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Кіпр