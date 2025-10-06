Вчені виявили антитіло, що блокує майже всі варіанти ВІЛ-інфекції

Дослідники з Кельна ідентифікували антитіло 04_A06, яке нейтралізує 98,5% з понад 300 протестованих штамів ВІЛ. Це відкриття може стати багатообіцяючим підходом до клінічного застосування антитіл проти ВІЛ.

Хоча потрібні ще багато досліджень, втім вже, майже у всіх протестованих варіантах, підтверджено нейтралізацію віруса ВІЛ за допомогою антитіла 04_A06. Про це пише УНН із посиланням на Nachrichten.idw та Nature Immunology. Деталі Дослідники з Кельна виявили антитіло, яке блокує числені варіанти вірусу ВІЛ. У рамках дослідження було протестовано понад 830 антитіл. Одне антитіло, позначене як "04_A06", нейтралізувало віруси особливо ефективно. Антитіло з кодом 04_A06 блокувало 98,5% з понад 300 протестованих штамів ВІЛ. Довідка Антитіло має надзвичайно довгий амінокислотний ланцюг. Він діє як додаткова "захоплююча рука", що дозволяє досягати епітопів на вірусі, до яких зазвичай важко дістатися. Пояснюється, що є успішною нейтралізацією віруса: Антитіло зв'язується зі специфічними структурами на поверхні вірусу, які є вирішальними для проникнення вірусу в клітини-господарі; пригнічує здатність патогена інфікувати клітини, запобігаючи зараженню інших клітин - ідеться у матеріалі. Окремо вказано, що 4_A06 зберігає свої противірусні властивості навіть проти мутацій. Коментар З 04_A06 ми відкрили антитіло, яке не тільки має надзвичайно широку дію, але й долає класичні механізми резистентності вірусу. Це може відкрити багатообіцяючий підхід до клінічного застосування антитіл проти ВІЛ - пояснює доктор медицини Лутц Гізельманн, асистент-лікар в Інституті вірусології та перший автор дослідження. Вчені бачать значний потенціал застосування 04_A06. Втім ясність буде досягнута лише завдяки тривалій серії клінічних випробувань. Додамо Наразі не існує вакцини, яка б захищала від ВІЛ-інфекції, хоча мільйон людей все ще інфікуються ВІЛ, це істотна загроза. Нагадаємо У червні стало відомо, що дослідники знайшли новий спосіб змусити вірус ВІЛ вийти з клітин людини. Мельбурнська команда науковців з'ясувала, як зробити вірус видимим у лейкоцитах, прокладаючи шлях до повного його виведення з організму.