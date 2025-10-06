Ученые обнаружили антитело, блокирующее почти все варианты ВИЧ-инфекции

Хотя требуется еще много исследований, однако уже почти во всех протестированных вариантах подтверждена нейтрализация вируса ВИЧ с помощью антитела 04_A06. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nachrichten.idw и Nature Immunology.

Исследователи из Кельна обнаружили антитело, которое блокирует многочисленные варианты вируса ВИЧ.

В рамках исследования было протестировано более 830 антител. Одно антитело, обозначенное как "04_A06", нейтрализовало вирусы особенно эффективно.

Антитело с кодом 04_A06 блокировало 98,5% из более чем 300 протестированных штаммов ВИЧ.

Антитело имеет чрезвычайно длинную аминокислотную цепь. Оно действует как дополнительная "захватывающая рука", что позволяет достигать эпитопов на вирусе, до которых обычно трудно добраться.

Объясняется, что является успешной нейтрализацией вируса:

Антитело связывается со специфическими структурами на поверхности вируса, которые являются решающими для проникновения вируса в клетки-хозяева; подавляет способность патогена инфицировать клетки, предотвращая заражение других клеток

Отдельно указано, что 4_A06 сохраняет свои противовирусные свойства даже против мутаций.

С 04_A06 мы открыли антитело, которое не только обладает чрезвычайно широким действием, но и преодолевает классические механизмы резистентности вируса. Это может открыть многообещающий подход к клиническому применению антител против ВИЧ