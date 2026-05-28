В региональных электричках впервые установили кондиционеры - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Укрзализныця оборудовала кондиционерами поезда на маршрутах во Львов, Ровно и Хмельницкий. До конца года модернизируют еще более пяти таких составов.

В региональных электричках впервые установили кондиционеры - Укрзализныця

Региональные электропоезда в Украине впервые оборудовали кондиционерами, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Детали

"Новый стандарт путешествий: Укрзализныця впервые установила кондиционеры в региональных электропоездах. Кондиционерами уже оборудованы региональные электропоезда, курсирующие на хорошо знакомом маршруте Ровно - Львов - Ровно, а также на новом маршруте Киев - Хмельницкий - Киев", - сообщили в УЗ.

Как отмечается, это два модернизированных электропоезда ЭР9М-502 и ЭР9Е-630, "которые железнодорожники собственными силами отремонтировали на мощностях компании".

"Сейчас железнодорожники завершают обновление еще одного электропоезда с кондиционером, который вскоре в рамках госзаказа на пассажирские перевозки выйдет на маршруты в Одесской области. До конца года планируется модернизировать еще более 5 таких поездов", - сообщили в компании.

Альтернатива поездам

"Кроме путешествий с комфортной температурой на этих маршрутах, для пассажиров это еще и альтернатива поездам дальнего следования между Киевом и Львовом. Удобнее всего так ехать именно из столицы во Львов с пересадкой в Хмельницком: сначала региональным поездом №857К Киев - Хмельницкий, а затем пересесть на поезд №825 Хмельницкий - Тернополь - Львов. Ожидание между рейсами - около 2 часов", - отметили в УЗ.

В компании заметили, что эти рейсы - часть новой программы государственного заказа внутренних железнодорожных пассажирских перевозок. "Это фактически прототип европейской модели PSO - государственного заказа социально важных транспортных услуг - и создание прозрачной и прогнозируемой системы финансирования пассажирских железнодорожных перевозок", - указали в УЗ.

С начала полномасштабного вторжения Укрзализныця, как сообщается, уже модернизировала 52 электропоезда.

