Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата

В Летичеве Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

Как установило следствие, происшествие случилось вечером 17 июня вблизи Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного в поселке Летичев. В прокуратуре сообщили, что 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в учреждение с автоматом.

По данным следствия, это оружие мужчина ранее задекларировал в установленном законом порядке.

Во время конфликта с военнослужащими он произвел несколько выстрелов в направлении ограждения административного здания, после чего покинул место происшествия. Правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины и задержали его. У него изъяты автомат, два магазина и 55 патронов