Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата
Киев • УНН
В Летичеве задержали пьяного мужчину, который стрелял из автомата возле здания ТЦК. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения за вооруженное хулиганство.
В Летичеве Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.
Детали
Как установило следствие, происшествие случилось вечером 17 июня вблизи Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного в поселке Летичев. В прокуратуре сообщили, что 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в учреждение с автоматом.
По данным следствия, это оружие мужчина ранее задекларировал в установленном законом порядке.
Во время конфликта с военнослужащими он произвел несколько выстрелов в направлении ограждения административного здания, после чего покинул место происшествия. Правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины и задержали его. У него изъяты автомат, два магазина и 55 патронов
Также было начато досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Напомним
Министерство обороны Украины проведет служебные проверки во всех ТЦК из-за случаев нарушения прав человека и насилия над военнообязанными.