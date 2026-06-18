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Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

В Летичеве задержали пьяного мужчину, который стрелял из автомата возле здания ТЦК. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения за вооруженное хулиганство.

Стрельба возле ТЦК в Хмельницкой области - пьяный мужчина открыл огонь из автомата
Фото: Национальная полиция Украины

В Летичеве Хмельницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу из автомата возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

Детали

Как установило следствие, происшествие случилось вечером 17 июня вблизи Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, расположенного в поселке Летичев. В прокуратуре сообщили, что 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в учреждение с автоматом.

По данным следствия, это оружие мужчина ранее задекларировал в установленном законом порядке.

Во время конфликта с военнослужащими он произвел несколько выстрелов в направлении ограждения административного здания, после чего покинул место происшествия. Правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины и задержали его. У него изъяты автомат, два магазина и 55 патронов

- говорится в сообщении прокуратуры.

Также было начато досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

- отметили в прокуратуре.

Напомним

Министерство обороны Украины проведет служебные проверки во всех ТЦК из-за случаев нарушения прав человека и насилия над военнообязанными.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Министерство обороны Украины
Хмельницкий