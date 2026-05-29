На летний сезон запускают больше поездов к популярным локациям

В Украине запускают дополнительные поезда на летний сезон и возобновляют маршрут Сумы - Рахов, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

С начала лета Укрзализныця фиксирует изменение пассажиропотока и оперативно реагирует на это. Уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переводим сразу 7 пар поездов - указали в компании.

Как отмечается, речь идет о таких поездах:

№4/3 Ужгород — Днепр;

№86/85 Львов — Запорожье;

№128/127 Львов — Кривой Рог, Запорожье;

№78/77 Ковель — Одесса;

№88/87 Ковель — Днепр;

№7/8 Харьков — Одесса;

№121/122 Николаев — Киев.

Как сообщили в УЗ, назначать дополнительные поезда и увеличивать количество вагонов в наиболее востребованных рейсах в условиях дефицита парка удалось за счет уменьшения количества вагонов в поездах на маршрутах, пользующихся меньшим спросом, и передислокации их на рейсы, где есть наибольший спрос.

Также Укрзализныця, как отмечается, возобновляет курсирование поезда №143/144 Сумы — Рахов. Маршрут снова соединит Северную Слобожанщину и Северщину с Западом страны и обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа с Винницей, Хмельницким, Тернополем, Львовом, Ивано-Франковском, Яремче и Ворохтой.

Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной также назначен дополнительный поезд №227/228 Киев — Черновцы. Поезд будет курсировать через день через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск и Коломыю. В составе поезда — вагоны плацкарт, купе и СВ.

Продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов. Глубина продажи билетов зависит от конкретного направления и составляет 20-5 суток до даты отправления.

"В условиях постоянных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру и повреждения подвижного состава железнодорожники продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить больше мест и возможностей для путешествий по стране", - подчеркнули в УЗ.

