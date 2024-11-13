Смертельный взрыв произошел на заводе в США: что известно об инциденте в Луисвилле

По меньшей мере два человека погибли и несколько других получили ранения после взрыва во вторник на заводе в Луисвилле в американском штате Кентукки, что привело к частичному обрушению здания и выбило окна в близлежащих домах и предприятиях, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Взрыв произошел около 3 часов дня по местному времени на заводе Givaudan Sense Colour, который производит красители для еды и напитков.

Компания первой подтвердила гибель людей в заявлении для CBS News поздно вечером во вторник. "Мы скорбим вместе с семьями, друзьями и близкими тех, кто погиб и получил ранения в это очень трудное время", - сказали в Givaudan.

По меньшей мере 12 сотрудников были доставлены в больницы, сообщили мэр Луисвилла Крейг Гринберг и местная служба неотложной медицинской помощи во вторник вечером. Непонятно, были ли среди них погибшие. Еще тринадцать пострадавших не отправлялись в больницы, сообщила служба EMS для CBS News.

Пожарные спасли и эвакуировали из здания множество людей, в том числе некоторых с опасными для жизни травмами, сказал Гринберг в своем заявлении, добавив, что пожарная служба Луисвилля прочесывала здание и работает с компанией, чтобы выяснить, все ли сотрудники были обнаружены.

Причина взрыва расследуется. Givaudan заявила, что "сотрудничает с первыми спасателями и вспомогательными агентствами". Гринберг сказал, что чиновники поговорили с сотрудниками на заводе, и они "сначала сообщили, что все было в обычном режиме, когда произошел взрыв".

Начальник пожарной охраны Луисвилля Брайан О'Нил сказал, что мониторинг воздуха начался сразу после взрыва, и "пока ничто не указывало на какие-то химические проблемы в воздухе во всем этом регионе". О'Нил также сказал, что пожарные "еще точно не знают, какие типы утечек могут произойти или могут продолжаться", но он призвал жителей сохранять спокойствие.

Дополнение

В апреле 2003 года взрыв в том же месте убил рабочего на заводе по производству карамельного красителя, принадлежащего D.D. Williamson & Co. Givaudan приобрела завод у D.D. Williamson в 2021 году.