Вибух на заводі в Міссісіпі спричинив витік токсичних хімікатів: місцевих жителів закликали евакуюватися (відео)

У середу, 5 листопада в американському штаті Міссісіпі стався потужний вибух на заводі з виробництва продукції з водню та азоту, що призвело до витоку аміаку. Мешканцям прилеглих районів наказали евакуюватися. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

За словами губернатора Міссісіпі Тейта Рівза, інцидент стався на заводі CF Industries у місті Язу-Сіті, де виробляють водень і азотні сполуки.

Дякую всім рятувальникам та керівникам екстрених служб Міссісіпі за швидку реакцію на витік - сказав губернатор.

У заяві компанії CF Industries повідомляється, що ніхто не постраждав, а "всі працівники та підрядники, які перебували на території підприємства під час інциденту, були благополучно евакуйовані".

Місцевий житель Андре Робінсон, який живе приблизно за пів милі від заводу, розповів, що вони з сином саме збиралися готувати гумбо, коли почув звук, схожий на вибух або падіння великого дерева на будинок.

Почулося гучне гуркотіння, а потім будинок затрусився - сказав він.

Робінсон додав, що, визирнувши на вулицю, побачив великий стовп сірого диму, який здіймався над будівлею, і відчув сильний запах аміаку.

Підприємство в Язу-Сіті має завод із виробництва аміаку, чотири лінії з виробництва азотної кислоти та інші об’єкти. Воно може зберігати близько 48 000 тонн аміаку, хоча точний обсяг речовини на момент вибуху поки що не встановлено.

Департамент охорони довкілля штату Міссісіпі повідомив у дописі на платформі X, що "моніторинг якості повітря триває і продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно для гарантування безпеки населення".

За даними Міністерства сільського господарства Міннесоти, безводний аміак використовується як добриво для забезпечення кукурудзи та пшениці азотом. Контакт із речовиною у газоподібному або рідкому стані може спричинити опіки.

