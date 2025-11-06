Вибух на заводі в Міссісіпі спричинив витік токсичних хімікатів: місцевих жителів закликали евакуюватися (відео)

ukenru
5 листопада, 21:56 • 14470 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 24530 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 20828 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 24585 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 23995 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 33932 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 37020 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23072 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23035 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 36174 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Київщині молодик стріляв з пістолета та побив перехожого: його затримала поліція5 листопада, 19:36 • 4290 перегляди
Нагорода для Трампа? FIFA оголосила про створення Премії миру5 листопада, 20:03 • 4232 перегляди
Удар по Богодухові на Харківщині: кількість постраждалих зросла до пʼяти5 листопада, 20:03 • 3394 перегляди
Трамп заявив, що Південна Африка не повинна входити в G20 і відмовився їхати на саміт5 листопада, 21:15 • 3572 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”01:33 • 10445 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 33929 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 37017 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 39156 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 49761 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 36171 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Олег Синєгубов
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 15550 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 17489 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 34753 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 39270 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 52560 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
P-8 Poseidon

Вибух на заводі в Міссісіпі спричинив витік токсичних хімікатів: місцевих жителів закликали евакуюватися (відео)

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

На заводі CF Industries у місті Язу-Сіті, Міссісіпі, стався потужний вибух з витоком аміаку. Мешканцям прилеглих районів наказано евакуюватися, а решті міста рекомендовано не виходити надвір.

Вибух на заводі в Міссісіпі спричинив витік токсичних хімікатів: місцевих жителів закликали евакуюватися (відео)

У середу, 5 листопада в американському штаті Міссісіпі стався потужний вибух на заводі з виробництва продукції з водню та азоту, що призвело до витоку аміаку. Мешканцям прилеглих районів наказали евакуюватися. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

Деталі  

За словами губернатора Міссісіпі Тейта Рівза, інцидент стався на заводі CF Industries у місті Язу-Сіті, де виробляють водень і азотні сполуки. 

Дякую всім рятувальникам та керівникам екстрених служб Міссісіпі за швидку реакцію на витік

- сказав губернатор.

У заяві компанії CF Industries повідомляється, що ніхто не постраждав, а "всі працівники та підрядники, які перебували на території підприємства під час інциденту, були благополучно евакуйовані".

Місцевий житель Андре Робінсон, який живе приблизно за пів милі від заводу, розповів, що вони з сином саме збиралися готувати гумбо, коли почув звук, схожий на вибух або падіння великого дерева на будинок.

Почулося гучне гуркотіння, а потім будинок затрусився

- сказав він.

Робінсон додав, що, визирнувши на вулицю, побачив великий стовп сірого диму, який здіймався над будівлею, і відчув сильний запах аміаку.

Підприємство в Язу-Сіті має завод із виробництва аміаку, чотири лінії з виробництва азотної кислоти та інші об’єкти. Воно може зберігати близько 48 000 тонн аміаку, хоча точний обсяг речовини на момент вибуху поки що не встановлено.

Департамент охорони довкілля штату Міссісіпі повідомив у дописі на платформі X, що "моніторинг якості повітря триває і продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно для гарантування безпеки населення".

За даними Міністерства сільського господарства Міннесоти, безводний аміак використовується як добриво для забезпечення кукурудзи та пшениці азотом. Контакт із речовиною у газоподібному або рідкому стані може спричинити опіки.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року, на заводі Givaudan Sense Colour в Луїсвіллі стався потужний вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше двоє людей. 

Вибух на хімічному заводі в Індії забрав життя 42 людей01.07.25, 07:49 • 1352 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Соціальна мережа