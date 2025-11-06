ukenru
5 ноября, 21:56 • 13268 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 22451 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18 • 20229 просмотра
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06 • 24070 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 23604 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 33385 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 36543 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 22984 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 22967 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32 • 35889 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Графики отключений электроэнергии
Взрыв на заводе в Миссисипи вызвал утечку токсичных химикатов: местных жителей призвали эвакуироваться (видео)

Киев • УНН

 • 778 просмотра

На заводе CF Industries в городе Язу-Сити, Миссисипи, произошел мощный взрыв с утечкой аммиака. Жителям прилегающих районов приказано эвакуироваться, а остальным жителям города рекомендовано не выходить на улицу.

Взрыв на заводе в Миссисипи вызвал утечку токсичных химикатов: местных жителей призвали эвакуироваться (видео)

В среду, 5 ноября, в американском штате Миссисипи произошел мощный взрыв на заводе по производству продукции из водорода и азота, что привело к утечке аммиака. Жителям близлежащих районов приказали эвакуироваться. Об этом информирует Associated Press, передает УНН.

Детали  

По словам губернатора Миссисипи Тейта Ривза, инцидент произошел на заводе CF Industries в городе Язу-Сити, где производят водород и азотные соединения. 

Спасибо всем спасателям и руководителям экстренных служб Миссисипи за быструю реакцию на утечку

- сказал губернатор.

В заявлении компании CF Industries сообщается, что никто не пострадал, а "все работники и подрядчики, находившиеся на территории предприятия во время инцидента, были благополучно эвакуированы".

Местный житель Андре Робинсон, который живет примерно в полумиле от завода, рассказал, что они с сыном как раз собирались готовить гумбо, когда услышал звук, похожий на взрыв или падение большого дерева на дом.

Послышался громкий грохот, а потом дом затрясся

- сказал он.

Робинсон добавил, что, выглянув на улицу, увидел большой столб серого дыма, который поднимался над зданием, и почувствовал сильный запах аммиака.

Предприятие в Язу-Сити имеет завод по производству аммиака, четыре линии по производству азотной кислоты и другие объекты. Оно может хранить около 48 000 тонн аммиака, хотя точный объем вещества на момент взрыва пока не установлен.

Департамент охраны окружающей среды штата Миссисипи сообщил в сообщении на платформе X, что "мониторинг качества воздуха продолжается и будет продолжаться столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности населения".

По данным Министерства сельского хозяйства Миннесоты, безводный аммиак используется в качестве удобрения для обеспечения кукурузы и пшеницы азотом. Контакт с веществом в газообразном или жидком состоянии может вызвать ожоги.

Напомним

В ноябре 2024 года, на заводе Givaudan Sense Colour в Луисвилле произошел мощный взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере два человека. 

Взрыв на химическом заводе в Индии унес жизни 42 человек01.07.25, 07:49 • 1350 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Социальная сеть