Взрыв на заводе в Миссисипи вызвал утечку токсичных химикатов: местных жителей призвали эвакуироваться (видео)

В среду, 5 ноября, в американском штате Миссисипи произошел мощный взрыв на заводе по производству продукции из водорода и азота, что привело к утечке аммиака. Жителям близлежащих районов приказали эвакуироваться. Об этом информирует Associated Press, передает УНН.

Детали

По словам губернатора Миссисипи Тейта Ривза, инцидент произошел на заводе CF Industries в городе Язу-Сити, где производят водород и азотные соединения.

Спасибо всем спасателям и руководителям экстренных служб Миссисипи за быструю реакцию на утечку - сказал губернатор.

В заявлении компании CF Industries сообщается, что никто не пострадал, а "все работники и подрядчики, находившиеся на территории предприятия во время инцидента, были благополучно эвакуированы".

Местный житель Андре Робинсон, который живет примерно в полумиле от завода, рассказал, что они с сыном как раз собирались готовить гумбо, когда услышал звук, похожий на взрыв или падение большого дерева на дом.

Послышался громкий грохот, а потом дом затрясся - сказал он.

Робинсон добавил, что, выглянув на улицу, увидел большой столб серого дыма, который поднимался над зданием, и почувствовал сильный запах аммиака.

Предприятие в Язу-Сити имеет завод по производству аммиака, четыре линии по производству азотной кислоты и другие объекты. Оно может хранить около 48 000 тонн аммиака, хотя точный объем вещества на момент взрыва пока не установлен.

Департамент охраны окружающей среды штата Миссисипи сообщил в сообщении на платформе X, что "мониторинг качества воздуха продолжается и будет продолжаться столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности населения".

По данным Министерства сельского хозяйства Миннесоты, безводный аммиак используется в качестве удобрения для обеспечения кукурузы и пшеницы азотом. Контакт с веществом в газообразном или жидком состоянии может вызвать ожоги.

Напомним

В ноябре 2024 года, на заводе Givaudan Sense Colour в Луисвилле произошел мощный взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере два человека.

Взрыв на химическом заводе в Индии унес жизни 42 человек