Мощные взрывы вызвали масштабный пожар в промышленной зоне Буэнос-Айреса
Киев • УНН
В промышленной зоне Буэнос-Айреса после серии мощных взрывов вспыхнул крупный пожар, охвативший по меньшей мере пять предприятий. Пострадали 15 человек, огонь сопровождается сильным задымлением, причины взрывов выясняются.
В промышленной зоне столицы Аргентины Буэнос-Айреса вспыхнул крупный пожар после серии мощных взрывов. Об этом сообщает Buenos Aires Times, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что огонь охватил по меньшей мере пять предприятий, среди которых химическое производство и завод по изготовлению пластика. Пожар сопровождается сильным задымлением, над районом повис густой черный смог.
Взрывы и пожары, вспыхивающие на разных заводах, огромны. Мы пытаемся взять пожар под контроль и потушить его, но пока не смогли
Указывается, что службы экстренной помощи уточняют, что пострадали по меньшей мере 15 человек. Спасатели продолжают работу, однако взять ситуацию под контроль пока не удается. Пожарные предупреждают, что ликвидация очага может затянуться из-за крайне низкой видимости и риска новых вспышек.
Власти призвали жителей прилегающих районов оставаться в помещениях и плотно закрывать окна. Причины взрывов выясняются.
Напомним
5 ноября в американском штате Миссисипи произошел мощный взрыв на заводе по производству продукции из водорода и азота, что привело к утечке аммиака. Жителям прилегающих районов приказали эвакуироваться.
