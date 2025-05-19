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Міжнародний день боротьби з гепатитом та День травневого сонця: що ще святкують 19 травня

Київ • УНН

 • 738 перегляди

19 травня відзначають Міжнародний день боротьби з гепатитом, Всесвітній день сімейного лікаря та День травневого сонця. Також вшановують пам’ять святих мучеників за новим церковним стилем.

Міжнародний день боротьби з гепатитом та День травневого сонця: що ще святкують 19 травня

Сьогодні, 19 травня, відзначають Міжнародний день боротьби з гепатитом, який має на меті підвищити обізнаність громадськості щодо цієї хвороби і неофіційне свято - День травневого сонця, пише УНН.

Міжнародний день боротьби з гепатитом 

19 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день боротьби з гепатитом — дату, покликану звернути увагу на серйозну загрозу для здоров’я мільйонів людей: вірусні гепатити, які часто призводять до тяжких ускладнень, таких як цироз або рак печінки.

Вперше глобальна ініціатива набула форми в 2008 році завдяки Світовому альянсу з проблем гепатиту (World Hepatitis Alliance). 

Основна мета цього дня — підвищити рівень поінформованості про гепатити B і C, їхні симптоми, можливості діагностики та лікування, а також закликати уряди й громадські організації підтримувати людей, які живуть із цими захворюваннями.

Статистика свідчить про масштабність проблеми: кожна 12-та людина на планеті є носієм вірусу гепатиту B або C. Це перевищує показники поширеності ВІЛ або онкологічних хвороб. Проблема ускладнюється тим, що гепатити часто розвиваються безсимптомно і можуть роками не проявлятися, що й дало хворобі прізвисько — "ласкавий убивця". Утім, вчасна діагностика та доступ до лікування дозволяють ефективно контролювати і навіть перемагати гепатит. Саме тому поширення знань та регулярні обстеження є критично важливими.

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Всесвітній день сімейного лікаря

Також 19 травня у світі вшановують ще одну важливу дату — Всесвітній день сімейного лікаря. Його започаткувала у 2010 році Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA) для того, щоб підкреслити ключову роль, яку відіграють ці медики в системах охорони здоров’я по всьому світу.

Сімейні лікарі — це перша лінія медичної допомоги. Вони супроводжують пацієнтів протягом усього життя, надаючи не лише лікування, але й профілактичну підтримку. За оцінками, ці фахівці здатні вирішити до 90% звернень пацієнтів, а в умовах епідемій та криз — стати критично важливою опорою для медичних систем.

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День сімейної медицини в Україні

В Україні 19 травня відзначають і День сімейної медицини. Це професійне свято було офіційно запроваджене у 2017 році розпорядженням Кабінету Міністрів за указом Президента України. Його приурочено до міжнародного вшанування сімейних лікарів, адже Україна є членом WONCA через свою національну асоціацію.

Цей день — чудова нагода подякувати фахівцям, які супроводжують пацієнта від дитинства до глибокої старості, забезпечуючи безперервність, доступність і якість медичної допомоги. 

День травневого сонця

Щороку 19 травня відзначають неофіційне, але надзвичайно світле свято — День травневого сонця. Цей день має глибше значення, ніж просто насолода погожим днем — за ним криється історичний і культурний символізм.

Травневе сонце — важливий елемент геральдики, який уособлює бога сонця Інті з інкської міфології. Його зображення й сьогодні прикрашає державні символи Аргентини й Уругваю. Чому ж "травневе"? Назва походить від Травневої революції, яка відбулася у Буенос-Айресі в 1810 році. Саме вона стала початком шляху Аргентини до незалежності від Іспанської корони.

У геральдиці травневе сонце зазвичай зображують із людськими рисами обличчя, де прямі промені символізують світло, а хвилясті — тепло. Це об’єднання символізує гармонію природних сил. Цей день — чудовий привід провести час на свіжому повітрі, під променями весняного сонця, наповнюючи себе енергією і світлом.

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Церковне вшанування 19 травня: день пам’яті святих мучеників

За новим церковним стилем 19 травня вшановуються кілька видатних християнських постатей:

Священномученик Патрикій, єпископ міста Пруси (Віфінія, Мала Азія), який жив у I столітті. Він проповідував християнство разом зі своїми пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. За віру всі четверо були страчені мечем приблизно у 100 році.

Мученик Партеній Жовківський (Римський) — уродженець Вірменії, що служив при дворі римського імператора Декія у III столітті. Не злякавшись переслідувань, він свідомо обрав мученицький шлях заради Христа. Його мощі сьогодні перебувають у місті Жовква на Львівщині.

Преподобний Іоанн, єпископ Готський, жив у VIII столітті й походив із території сучасного Криму. У 754 році його обрали єпископом Готії. Іоанн активно виступав на Нікейському соборі, де підтримав шанування ікон. Він упокоївся у 790 році, а його мощі були перенесені до монастиря Парфеніт біля гори Аюдаг у Криму.

Цей день є часом не лише для вдячності за сонячне тепло, а й для духовного осмислення — у спомині про тих, хто обрав віру ціною життя.

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