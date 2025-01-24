Ляшко розкрив план змін в українській медицині до 2030 року

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону озвучив ключові напрями розвитку системи охорони здоров’я України до 2030 року. Про це повідомляє УНН.

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Ляшко описав стратегію розвитку української медицини до 2030 трьома словами: якісна, доступна, безоплатна для пацієнта, який звертається за цією медичною допомогою. "Саме ці три ключові речі відображені в стратегії розвитку системи охорони здоровʼя до 2030 року",—заявив міністр.

Порівнюючи систему охорони здоровʼя з лайнером, Ляшко зазначив, що одним рішенням її змінити не можливо і до того ж на це треба час.

Система охорони здоровʼя — це величезний пласт роботи, одним рішенням ти не зміниш її функціонування. І тоді змінюючи підходи до фінансування системи охорони здоров’я, ми запустили реальну медичну реформу в нашій країні. І сьогодні, коли ми приймаємо стратегії, ми показуємо, що ми цей лайнер не повертаємо, він пливе , але ми його заганяємо в догу і вже відчищаємо все те, що налипло за цих 5 років повноцінної реформи, з урахуванням, що законодавча зміна і первинна була перша. Модернізуємо деякі елементи і продовжуємо плисти - говорить міністр.

Також, за його словами, етапи реформи, запущені ще у 2018 році, вже демонструють позитивні наслідки. Проте стратегія, ухвалена урядом, передбачає чіткі дедлайни до 2030 року з двома трирічними планами реалізації.

"Ті, етапи медичної реформи, які ми закладали у 2018 році, вони дають позитивні наслідки, але ми не є популістами, ми аналітики, подивились, що працює, що дає збій і саме ту стратегію, яку ми затвердили урядом цього року, яка має дедлайни до 2030 року з двома трирічними планами реалізації стратегії, дозволить нам вийти на ту систему надання медичної допомоги, яку ми собі бачимо. Ми розуміємо, що є купа факторів, які на це впливають, зокрема воєнний час, але маємо ціль і ми думаємо, що її досягнемо", - вказав міністр.

Нагадаємо

17 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року, що передбачатиме відновлення "Охматдиту", розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни, створення понад 300 амбулаторних реабілітаційних просторів тощо.