Відновлення “Охматдиту”, доступ до медпослуг для ветеранів: уряд ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я

Кабінет міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року, що передбачатиме відновлення "Охматдиту", розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни, створення понад 300 амбулаторних реабілітаційних просторів тощо. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні ухвалюємо ключовий рамковий документ для нашої медицини - Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. А також затверджуємо план її реалізації в найближчі три роки

За його словами, план на 2025 рік передбачає:

долучення відомчих та спеціалізованих медичних закладів до програми медичних гарантій;

реалізація 15 пріоритетних регіональних інвестиційних проєктів у медицині;

розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни;

розширення програми "Доступні ліки";

створення понад 300 амбулаторних реабілітаційних просторів та багато іншого;

відновлення "Охматдиту";

подальша розбудова системи якісних укриттів у лікарнях.

Ставим перед собою три стратегічні цілі. Перше - універсальний доступ громадян до медичних послуг. Для цього передбачили розширення ролі первинної ланки медичної допомоги та інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень. Посилимо системи реагування на загрози, пандемій та війн, а також адаптуємо медицину до потреби ветеранів

Він також зазначив, що частиною змін буде відбудова та модернізація лікарень.

Друга стратегічна ціль - посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною. Для цього плануємо зміцнити всі ланки управління, в тому числі МОЗ та НСЗУ, Центр громадського здоров’я та інші. Будемо вдосконалювати систему фінансування та ефективного використання ресурсів. Створимо міжсекторальний координаційний механізм, адаптуємо Україну, як майбутнього члена ЄС до медичних стандартів ЄС

Також третью ціллю є розвиток людського капіталу та залучення інвестицій.

Йдеться про кращу медичну освіту, зокрема за рахунок створення багатопрофільних лікарень при університетах та за рахунок інтеграції освітньої і наукової роботи. Це також про запровадження сучасних технологій, таких як телемедицина, інструменти штучного інтелекту, розвиток трансплантології, біоінженерії. Ставимо за мету цифровізувати управління медициною, повністю відмовитися від паперу і перейти в цифру. Плануємо залучати інвестиції в медичну галузь, зокрема за рахунок долучення приватних лікарень до реалізації програми медичних гарантій