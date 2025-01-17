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Восстановление "Охматдета", доступ к медуслугам для ветеранов: правительство приняло Стратегию развития системы здравоохранения

Восстановление "Охматдета", доступ к медуслугам для ветеранов: правительство приняло Стратегию развития системы здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 1902 просмотра

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Кабмин принял Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года с тремя ключевыми целями. План предусматривает восстановление "Охматдета", создание 300 реабилитационных пространств и расширение услуг для ветеранов.

Кабинет министров принял Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года, предусматривающую восстановление "Охматдета", расширение доступа к медицинским услугам для ветеранов войны, создание более 300 амбулаторных реабилитационных пространств и тому подобное. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня принимаем ключевой рамочный документ для нашей медицины - Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года. А также утверждаем план ее реализации в ближайшие три года 

- сказал Шмыгаль.

По его словам, план на 2025 год предусматривает:

приобщение ведомственных и специализированных медицинских учреждений к программе медицинских гарантий;

реализация 15 приоритетных региональных инвестиционных проектов в медицине;

расширение доступа к медицинским услугам для ветеранов войны;

расширение программы "Доступные лекарства";

создание более 300 амбулаторных реабилитационных пространств и многое другое;

восстановление "Охматдета";

дальнейшее развитие системы качественных укрытий в больницах.

Ставим перед собой три стратегические цели. Первое - универсальный доступ граждан к медицинским услугам. Для этого предусмотрели расширение роли первичного звена медицинской помощи и интеграцию монопрофильных медучреждений в многопрофильные больницы. Усилим системы реагирования на угрозы, пандемий и войн, а также адаптируем медицину к потребностям ветеранов 

- добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что частью изменений будет восстановление и модернизация больниц.

Вторая стратегическая цель - усиление межсекторальной координации в управлении медициной. Для этого планируем укрепить все звенья управления, в том числе Минздрав и НСЗУ, Центр общественного здоровья и другие. Будем совершенствовать систему финансирования и эффективного использования ресурсов. Создадим межсекторальный координационный механизм, адаптируем Украину, как будущего члена ЕС к медицинским стандартам ЕС

 - отметил премьер.

Также третьей целью является развитие человеческого капитала и привлечение инвестиций.

Речь идет о лучшем медицинском образовании, в частности за счет создания многопрофильных больниц при университетах и за счет интеграции образовательной и научной работы. Это также о внедрении современных технологий, таких как телемедицина, инструменты искусственного интеллекта, развитие трансплантологии, биоинженерии. Ставим цель цифровизировать управление медициной, полностью отказаться от бумаги и перейти в цифру. Планируем привлекать инвестиции в медицинскую отрасль, в частности за счет привлечения частных больниц к реализации программы медицинских гарантий 

- подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что план выполнения стратегии имеет четкие индикаторы, конкретные шаги, ответственных.

Напомним

Кабинет министров утвердил Стратегию цифрового развития инновационной деятельности до 2030 года, который предусматривает создание производства чипов в Украине. В Министерстве цифровой трансформации считают, что для налаживания в Украине производства чипов необходимо от 1 млрд долларов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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