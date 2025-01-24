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Ляшко раскрыл план изменений в украинской медицине до 2030 года

Ляшко раскрыл план изменений в украинской медицине до 2030 года

Киев  •  УНН

 • 13583 просмотра

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В Минздраве представили стратегию развития медицины до 2030 года с фокусом на качество, доступность и бесплатность. План включает два трехлетних этапа реализации и учитывает опыт предыдущих реформ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона озвучил ключевые направления развития системы здравоохранения Украины до 2030 года. Об этом сообщает УНН.

Детали

Ляшко описал стратегию развития украинской медицины до 2030 года тремя словами: качественная, доступная, бесплатная для пациента, который обращается за этой медицинской помощью.  «Именно эти три ключевые вещи отражены в стратегии развития системы здравоохранения до 2030 года»,-заявил министр.

Сравнивая систему здравоохранения с лайнером, Ляшко отметил, что одним решением ее изменить невозможно и к тому же на это нужно время. 

Система здравоохранения - это огромный пласт работы, одним решением ты не изменишь ее функционирование. И тогда меняя подходы к финансированию системы здравоохранения,  мы запустили реальную медицинскую реформу в нашей стране. И сегодня, когда мы принимаем стратегии, мы показываем, что мы этот лайнер не поворачиваем, он плывет, но мы его загоняем в догу и уже отчищаем все то, что налипло за этих 5 лет полноценной реформы, с учетом, что законодательное изменение и первичное было первое. Модернизируем некоторые элементы и продолжаем плыть

- говорит министр.

Также, по его словам, этапы реформы, запущенные еще в 2018 году, уже демонстрируют положительные последствия. Однако стратегия, принятая правительством, предусматривает четкие дедлайны до 2030 года с двумя трехлетними планами реализации.

«Те этапы медицинской реформы, которые мы закладывали в 2018 году, они дают положительные последствия, но мы не популисты, мы аналитики, посмотрели, что работает, что дает сбой и именно ту стратегию, которую мы утвердили правительством  в этом году, которая имеет дедлайны до 2030 года с двумя трехлетними планами реализации стратегии, позволит нам выйти на ту систему оказания медицинской помощи, которую мы себе видим. Мы понимаем, что есть куча факторов, которые на это влияют, в частности военное время, но есть цель и мы думаем, что ее достигнем», - указал министр.

Напомним 

17 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров принял Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года, которая будет предусматривать восстановление «Охматдета», расширение доступа к медицинским услугам для ветеранов войны, создание более 300 амбулаторных реабилитационных пространств и тому подобное. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЗдоровье
viktor-liashkoВиктор Ляшко
ukrainaУкраина

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