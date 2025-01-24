Ляшко раскрыл план изменений в украинской медицине до 2030 года

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона озвучил ключевые направления развития системы здравоохранения Украины до 2030 года. Об этом сообщает УНН.

Детали

Ляшко описал стратегию развития украинской медицины до 2030 года тремя словами: качественная, доступная, бесплатная для пациента, который обращается за этой медицинской помощью. «Именно эти три ключевые вещи отражены в стратегии развития системы здравоохранения до 2030 года»,-заявил министр.

Сравнивая систему здравоохранения с лайнером, Ляшко отметил, что одним решением ее изменить невозможно и к тому же на это нужно время.

Система здравоохранения - это огромный пласт работы, одним решением ты не изменишь ее функционирование. И тогда меняя подходы к финансированию системы здравоохранения, мы запустили реальную медицинскую реформу в нашей стране. И сегодня, когда мы принимаем стратегии, мы показываем, что мы этот лайнер не поворачиваем, он плывет, но мы его загоняем в догу и уже отчищаем все то, что налипло за этих 5 лет полноценной реформы, с учетом, что законодательное изменение и первичное было первое. Модернизируем некоторые элементы и продолжаем плыть