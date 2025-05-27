Суд у справі про смерть Марадони під загрозою через сумніви в неупередженості судді - AFP
Київ • УНН
Судовий процес над лікарями Марадони призупинено через сумніви в неупередженості судді, яка нібито дала інтерв'ю ЗМІ про справу. Можливе відсторонення судді може призвести до перегляду процесу.
Через понад два місяці після початку судового процесу над сімома аргентинськими медиками, яких звинувачують у смерті легенди футболу Дієго Марадони, справа опинилася під загрозою через питання щодо неупередженості судді. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Минулого тижня судовий процес було призупинено після того, як адвокати захисту заявили, що участь судді в документальному фільмі, пов'язаному зі справою, є порушенням її обов'язків, зловживанням впливом і навіть хабарництвом.
Можливе відсторонення Джульєтти Макінтач, однієї з трьох суддів, які ведуть справу, ризикує звести нанівець судовий процес.
Суд має продовжитися у вівторок, де, як очікується, принаймні один адвокат попросить про відвід Макінтач.
Якщо її відсторонять від справи, необхідно буде вирішити, чи можна її просто замінити, або ж судовий процес має розпочатися заново з новою колегією суддів.
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В чому полягає порушення
Йдеться про ймовірне використання камер у залі суду всупереч забороні на знімання судового процесу. Макінтач заперечила свою участь у незаконному зніманні. Але відео, поширене в аргентинських ЗМІ на вихідних, свідчить, що вона нібито давала інтерв'ю знімальній групі напередодні початку судового процесу.
Продюсер у своїх свідченнях, які стали відомі AFP, заявив, що вони знімали документальний фільм про Макінтах як "суддю і жінку", але не про сам судовий процес.
Бурландо відкинув це пояснення і заявив, що у вівторок вимагатиме відводу Макінтач.
Зараз всі відчувають, що він (судовий процес) скомпрометований. Найздоровіше почати все з чистого аркуша
Підсудні ризикують отримати від 8 до 25 років ув'язнення, якщо їх визнають винними у "вбивстві з можливим наміром".
Наразі справа зосереджена на рішенні лікарів Марадони дозволити йому відновлювати здоров'я вдома з мінімальним наглядом і медичним обладнанням, а не в медичному закладі.
У своїх свідченнях дочка Марадони Джанінна заявила, що доглядальниці її батька тримали його в "темному, потворному і самотньому" місці і стверджували, що їх більше цікавили гроші, ніж його добробут.
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Довідка
У передмісті Буенос-Айреса Сан-Ісідро триває судовий процес над медичною командою Марадони через умови його одужання в приватному будинку. Прокурори кваліфікували догляд за футбольною іконою в останні дні його життя як вкрай недбалий.
Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років, відновлюючись удома після операції на мозку. Його прооперували через тромб, після десятиліть боротьби з кокаїновою та алкогольною залежністю.
Спортсмен помер від серцевої недостатності та гострого набряку легенів через два тижні після того, як ліг на операційний стіл. Мертвим у ліжку його знайшла денна медсестра.
Доповнення
Під час судового розгляду у справі про смерть легенди аргентинського футболу Дієго Марадони, вперше було оголошено результати розтину. Перед тим, як судово-медичні експерти виступили в якості свідків, присутніх попередили про те, що будуть демонструватися чутливі зображення. Після цього зал залишила донька Марадони.
Судово-медичні експерти оголосили результати розтину Дієго Марадони на тлі судового процесу, під час якого 7 лікарів і медсестер звинувачують у ненавмисному вбивстві. Згідно з їхніми висновками, Марадона помер після тривалих мук.
Згідно з висновком експертів, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року через дихальну недостатність і зупинку серця. Причиною смерті також був визначений гострий набряк легенів.