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Суд у справі про смерть Марадони під загрозою через сумніви в неупередженості судді - AFP

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Судовий процес над лікарями Марадони призупинено через сумніви в неупередженості судді, яка нібито дала інтерв'ю ЗМІ про справу. Можливе відсторонення судді може призвести до перегляду процесу.

Суд у справі про смерть Марадони під загрозою через сумніви в неупередженості судді - AFP

Через понад два місяці після початку судового процесу над сімома аргентинськими медиками, яких звинувачують у смерті легенди футболу Дієго Марадони, справа опинилася під загрозою через питання щодо неупередженості судді. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Минулого тижня судовий процес було призупинено після того, як адвокати захисту заявили, що участь судді в документальному фільмі, пов'язаному зі справою, є порушенням її обов'язків, зловживанням впливом і навіть хабарництвом.

Можливе відсторонення Джульєтти Макінтач, однієї з трьох суддів, які ведуть справу, ризикує звести нанівець судовий процес.

Суд має продовжитися у вівторок, де, як очікується, принаймні один адвокат попросить про відвід Макінтач.

Якщо її відсторонять від справи, необхідно буде вирішити, чи можна її просто замінити, або ж судовий процес має розпочатися заново з новою колегією суддів.

Це скандал такого масштабу, що весь світ говорить про аргентинське правосуддя як про найгірший приклад 

- заявив минулого тижня Фернандо Бурландо, адвокат дочок Марадони в ефірі місцевого радіо.

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В чому полягає порушення

Йдеться про ймовірне використання камер у залі суду всупереч забороні на знімання судового процесу. Макінтач заперечила свою участь у незаконному зніманні. Але відео, поширене в аргентинських ЗМІ на вихідних, свідчить, що вона нібито давала інтерв'ю знімальній групі напередодні початку судового процесу.

Продюсер у своїх свідченнях, які стали відомі AFP, заявив, що вони знімали документальний фільм про Макінтах як "суддю і жінку", але не про сам судовий процес.

Бурландо відкинув це пояснення і заявив, що у вівторок вимагатиме відводу Макінтач.

Зараз всі відчувають, що він (судовий процес) скомпрометований. Найздоровіше почати все з чистого аркуша 

- додав Маріо Бодрі, адвокат колишньої партнерки Марадони Вероніки Охеди.

Підсудні ризикують отримати від 8 до 25 років ув'язнення, якщо їх визнають винними у "вбивстві з можливим наміром".

Наразі справа зосереджена на рішенні лікарів Марадони дозволити йому відновлювати здоров'я вдома з мінімальним наглядом і медичним обладнанням, а не в медичному закладі.

У своїх свідченнях дочка Марадони Джанінна заявила, що доглядальниці її батька тримали його в "темному, потворному і самотньому" місці і стверджували, що їх більше цікавили гроші, ніж його добробут.

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Довідка

У передмісті Буенос-Айреса Сан-Ісідро триває судовий процес над медичною командою Марадони через умови його одужання в приватному будинку. Прокурори кваліфікували догляд за футбольною іконою в останні дні його життя як вкрай недбалий.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років, відновлюючись удома після операції на мозку. Його прооперували через тромб, після десятиліть боротьби з кокаїновою та алкогольною залежністю.

Спортсмен помер від серцевої недостатності та гострого набряку легенів через два тижні після того, як ліг на операційний стіл. Мертвим у ліжку його знайшла денна медсестра.

Доповнення

Під час судового розгляду у справі про смерть легенди аргентинського футболу Дієго Марадони, вперше було оголошено результати розтину. Перед тим, як судово-медичні експерти виступили в якості свідків, присутніх попередили про те, що будуть демонструватися чутливі зображення. Після цього зал залишила донька Марадони.

Судово-медичні експерти оголосили результати розтину Дієго Марадони на тлі судового процесу, під час якого 7 лікарів і медсестер звинувачують у ненавмисному вбивстві. Згідно з їхніми висновками, Марадона помер після тривалих мук.

Згідно з висновком експертів, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року через дихальну недостатність і зупинку серця. Причиною смерті також був визначений гострий набряк легенів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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