Через три роки очікувань: розробники FC25 анонсували повернення Марадони до гри
Київ • УНН
EA Sports анонсувала повернення Дієго Марадони до футбольного симулятора EA FC25 14 лютого. Картку легендарного футболіста було видалено з гри у 2022 році через суперечки щодо авторських прав.
Electronic Arts, розробники футбольного симулятора EA FC25, анонсували повернення до гри легендарного аргентинського футболіста Дієго Армандо Марадони. Картку гравця було видалено ще за часів FIFA 22 через плутанину з авторськими правами. Про це повідомляє EA Sports в соцмережі Х, передає УНН.
"Лютий 14", - підписали розробники гри, прикріпивши фото Дієго Марадони, натякаючи на повернення легендарного футболіста до гри вперше з 2022 року.
Доповнення
У 2022 року EA Sports видалив картку гравця через плутанину з авторськими правами. Раніше ліцензія на футболіста в Electronic Arts з'явилася завдяки угоді з колишнім менеджером гравця. Однак пізніше в суді він не зміг довести, що мав законні повноваження для підписання подібних документів.
Бренд Марадони належить Sattvica, компанії відомого аргентинського юриста, тому EA вирішили видалити картку гравця.
"Через судову суперечку з третьою стороною ми повинні призупинити появу Дієго Марадони у наборах FIFA Ultimate Team, майбутньому контенті FUT та Soccer Aid World XI у EA SPORTS FIFA 22. Тому предмети Diego Maradona ICON більше не будуть доступні в наборах, SBC та драфтах FUT", - йшлося в заяві компанії.
Гравці неоднозначно сприйняли повернення легендарного гравця до гри.
"Ви так відчайдушно намагаєтеся повернути базу гравців. Це не спрацює, гра була сміттям ще з часів бета-версії, і я не сумніваюся, що з тих пір вона змінилася; Ще одна картка, яку ніхто не зможе отримати до літа", - пишуть користувачі.
Дієго Армандо Марадона - аргентинський футболіст, один з найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. Грав на позиціях атакувального півзахисника і нападника. Виступав за "Архентінос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселону", "Наполі", "Севілью" і "Ньюеллс Олд Бойз". Провів 91 матч і забив 34 голи у складі збірної Аргентини.
Найкращий футболіст XX століття за результатами голосування на офіційному сайті ФІФА, де набрав 53,6 % голосів; за версією футбольної Комісії ФІФА, Марадона - 3-й футболіст у XX столітті. Серед найкращих футболістів світу XX століття: за опитуванням IFFHS посідає 5-те місце, за версією журналу World Soccer - 2-ге місце, за версією журналу France Football — 2-ге місце. Є найкращим футболістом в історії чемпіонатів світу за версією газети The Times. Перший володар почесного "Золотого м'яча".
Також відомий завдяки забитому голу рукою у ворота збірної Англії у матчі чвертьфіналу Чемпіонату світу 1986 року. Завдяки цьому голу, Аргентина переграла збірну Англії - 2:1, пройшла до півфіналу, де переграла збірну Бельгії, а у фіналі турніру перемогла збірну Німеччини - 3:2.
Після гри Дієго сказав: "Я не торкнувся м'яча, це була рука Бога", через що цей гол і став називатись "Рука Бога".
Помер легендарний форвард у листопаді 2020 року на 61-му році життя.