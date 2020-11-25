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Помер Дієго Марадона

Помер Дієго Марадона

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній гравець і тренер збірної Аргентини з футболу Дієго Марадона і один з найвизначніших футболістів всіх часів — помер на 61-му році життя. Про це повідомляє одне з головних аргентинських видань Clarin, пише УНН.

Відзначається, що в середу у Марадони зупинилося серце.

2 листопада Марадону поклали в лікарню в місті Ла-Плата. Як заявив раніше лікар колишнього футболіста Леопольдо Луці, госпіталізація була не терміновою, аргентинець сам захотів пройти медичний огляд, в ході якого було виявлено наявність субдуральної гематоми.

На наступний день Марадону перевезли в іншу лікарню, де йому була успішно проведена операція, проте виписка була відкладена через  абстинентний синдром, що проявився. 12 листопада Марадона був виписаний з лікарні.

Дієго Марадона виступав за клуби “Барселона”, “Наполі”, “Севілья”. У 1977-1994 роках він грав за збірну Аргентини, вигравши Чемпіонат світу 1986 року і завоював друге місце на ЧС в 1990 році. Визнаний найкращим футболістом XX століття за підсумками голосування на сайті ФІФА.

Дієго Марадона — автор найвідомішого голу рукою, відомого як “рука Бога” — саме так його охарактеризував сам футболіст. Під час матчу Чемпіонату світу 1986 року з Англією аргентинець вистрибнув у штрафному майданчику і вдарив м’яч рукою так, що це помітили всі, крім судді. Гол зарахували.

Гол, відомий як “рука Бога” на Чемпіонаті світу 1986 року у Мексиці:

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