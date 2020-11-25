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Умер Диего Марадона

Умер Диего Марадона

Киев  •  УНН

 • 33052 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона и один из величайших футболистов всех времен — скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает одно из главных аргентинских изданий Clarin, пишет УНН.

Отмечается, что в среду у Марадоны остановилось сердце.

2 ноября Марадону положили в больницу в городе Ла-Плата. Как заявил ранее врач бывшего футболиста Леопольдо Луке, госпитализация не была срочной, аргентинец сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы.

На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция, однако выписка была отложена из-за проявившегося абстинентного синдрома. 12 ноября Марадона был выписан из больницы.

Диего Марадона выступал за клубы “Барселона”, “Наполи”, “Севилья”. В 1977-1994 годах он играл за сборную Аргентины, выиграв Чемпионат мира 1986 года и завоевав второе место на ЧМ в 1990 году. Признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА.

Диего Марадона — автор самого известного гол рукой, известного как “рука бога” — именно так его охарактеризовал сам футболист. Во время матча Чемпионата мира 1986 года с Англией аргентинец выпрыгнул в штрафной площади и ударил мяч рукой так, что это заметили все, кроме судьи. Гол засчитали.

Гол, известный как "рука бога" на Чемпионате мира 1986 года в Мексике:

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