Спустя три года ожиданий: разработчики FC25 анонсировали возвращение Марадоны в игру

Electronic Arts, разработчики футбольного симулятора EA FC25, анонсировали возвращение в игру легендарного аргентинского футболиста Диего Армандо Марадоны. Карточка игрока была удалена еще во времена FIFA 22 из-за путаницы с авторскими правами. Об этом сообщает EA Sports в соцсети Х, передает УНН.

"Февраль 14", - подписали разработчики игры, прикрепив фото Диего Марадоны, намекая на возвращение легендарного футболиста в игру впервые с 2022 года.

Дополнение

В 2022 году EA Sports удалил карточку игрока из-за путаницы с авторскими правами. Ранее лицензия на футболиста у Electronic Arts появилась благодаря сделке с бывшим менеджером игрока. Однако позже в суде он не смог доказать, что имел законные полномочия для подписания подобных документов.

Бренд Марадоны принадлежит Sattvica, компании известного аргентинского юриста, поэтому EA решили удалить карточку игрока.

"Из-за судебного спора с третьей стороной мы должны приостановить появление Диего Марадоны в наборах FIFA Ultimate Team, будущем контенте FUT и Soccer Aid World XI в EA SPORTS FIFA 22. Поэтому предметы Diego Maradona ICON больше не будут доступны в наборах, SBC и драфтах FUT", - говорилось в заявлении компании.

Игроки неоднозначно восприняли возвращение легендарного игрока к игре.

"Вы так отчаянно пытаетесь вернуть базу игроков. Это не сработает, игра была мусором еще со времен бета-версии, и я не сомневаюсь, что с тех пор она изменилась; Еще одна карточка, которую никто не сможет получить до лета", - пишут пользователи.

Диего Армандо Марадона - аргентинский футболист, один из самых известных и лучших игроков в истории футбола. Играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз". Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Лучший футболист XX века по результатам голосования на официальном сайте ФИФА, где набрал 53,6% голосов; по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона - 3-й футболист в XX веке. Среди лучших футболистов мира XX века: по опросу IFFHS занимает 5-е место, по версии журнала World Soccer - 2-е место, по версии журнала France Football - 2-е место. Является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного "Золотого мяча".

Также известен благодаря забитому голу рукой в ворота сборной Англии в матче четвертьфинала Чемпионата мира 1986 года. Благодаря этому голу, Аргентина переиграла сборную Англии - 2:1, прошла в полуфинал, где переиграла сборную Бельгии, а в финале турнира победила сборную Германии - 3:2.

После игры Диего сказал: "Я не коснулся мяча, это была рука Бога", из-за чего этот гол и стал называться „Рука Бога".

Умер легендарный форвард в ноябре 2020 года на 61-м году жизни.