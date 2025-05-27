Суд по делу о смерти Марадоны под угрозой из-за сомнений в беспристрастности судьи – AFP

Спустя более двух месяцев после начала судебного процесса над семью аргентинскими медиками, обвиняемыми в смерти легенды футбола Диего Марадоны, дело оказалось под угрозой из-за вопроса о беспристрастности судьи. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

На прошлой неделе судебный процесс был приостановлен после того, как адвокаты защиты заявили, что участие судьи в документальном фильме, связанном с делом, является нарушением ее обязанностей, злоупотреблением влиянием и даже взяточничеством.

Возможное отстранение Джульетты Макинтош, одной из трех судей, ведущих дело, рискует свести на нет судебный процесс.

Суд должен продолжиться во вторник, где, как ожидается, по крайней мере один адвокат попросит об отводе Макинтош.

Если ее отстранят от дела, необходимо будет решить, можно ли ее просто заменить, или же судебный процесс должен начаться заново с новой коллегией судей.

Это скандал такого масштаба, что весь мир говорит об аргентинском правосудии как о худшем примере - заявил на прошлой неделе Фернандо Бурландо, адвокат дочерей Марадоны в эфире местного радио.

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В чем заключается нарушение

Речь идет о вероятном использовании камер в зале суда вопреки запрету на съемку судебного процесса. Макинтош отрицала свое участие в незаконной съемке. Но видео, распространенное в аргентинских СМИ на выходных, свидетельствует, что она якобы давала интервью съемочной группе накануне начала судебного процесса.

Продюсер в своих показаниях, которые стали известны AFP, заявил, что они снимали документальный фильм о Макинтош как "судье и женщине", но не о самом судебном процессе.

Бурландо отверг это объяснение и заявил, что во вторник будет требовать отвода Макинтош.

Сейчас все чувствуют, что он (судебный процесс) скомпрометирован. Самое здоровое начать все с чистого листа - добавил Марио Бодри, адвокат бывшей партнерши Марадоны Вероники Охеды.

Подсудимые рискуют получить от 8 до 25 лет заключения, если их признают виновными в "убийстве с возможным умыслом".

Сейчас дело сосредоточено на решении врачей Марадоны позволить ему восстанавливать здоровье дома с минимальным надзором и медицинским оборудованием, а не в медицинском учреждении.

В своих показаниях дочь Марадоны Джанинна заявила, что сиделки ее отца держали его в "темном, уродливом и одиноком" месте и утверждали, что их больше интересовали деньги, чем его благосостояние.

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Справка

В пригороде Буэнос-Айреса Сан-Исидро продолжается судебный процесс над медицинской командой Марадоны из-за условий его выздоровления в частном доме. Прокуроры квалифицировали уход за футбольной иконой в последние дни его жизни как крайне небрежный.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет, восстанавливаясь дома после операции на мозге. Его прооперировали из-за тромба, после десятилетий борьбы с кокаиновой и алкогольной зависимостью.

Спортсмен умер от сердечной недостаточности и острого отека легких через две недели после того, как лег на операционный стол. Мертвым в постели его нашла дневная медсестра.

Дополнение

Во время судебного разбирательства по делу о смерти легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, впервые были объявлены результаты вскрытия. Перед тем, как судебно-медицинские эксперты выступили в качестве свидетелей, присутствующих предупредили о том, что будут демонстрироваться чувствительные изображения. После этого зал покинула дочь Марадоны.

Судебно-медицинские эксперты объявили результаты вскрытия Диего Марадоны на фоне судебного процесса, во время которого 7 врачей и медсестер обвиняют в непредумышленном убийстве. Согласно их выводам, Марадона умер после продолжительных мук.

Согласно заключению экспертов, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года из-за дыхательной недостаточности и остановки сердца. Причиной смерти также был определен острый отек легких.