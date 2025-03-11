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В Аргентине начался суд по делу о смерти Диего Марадоны

Киев • УНН

 • 17151 просмотра

В Сан-Исидро начался суд над медицинской командой Диего Марадоны, обвиняемой в "простом убийстве по неосторожности". Обвиняемым грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, а дело включает почти 200 свидетелей.

В Аргентине начался суд по делу о смерти Диего Марадоны

На скам'янілій лаві опинилася приватна медична команда Марадони. У справі фігурує 7 обвинувачених, майже 200 свідків. Медсестру Дахіану Мадрид, яка є 8-им обвинуваченим, судитимуть в окремій справі.

Передає УНН із посиланням на Рerfil та AFP.

У вівторок, 11 березня, в суді в Сан-Ісідро, приблизно в 30 кілометрах на північ від Буенос-Айреса, розпочався процес, який повинен визначити, чи була смерть Дієго Марадони результатом недбалості з боку медиків.

Сімох членів медичної команди Марадони звинувачують у "простому вбивстві з необережності", тобто без умислу, коли злочинець знає, що може спричинити чиюсь смерть, і все одно продовжує свої дії. Обвинуваченим загрожує від восьми до 25 років позбавлення волі.

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Усний розгляд справи буде проводитися судом № 7 Сан-Ісідро і може тривати близько чотирьох місяців. Список свідків включає 192 імена, включаючи лікарів, журналістів, родичів "Ель Дієса" та людей, які були частиною його найближчого оточення, таких як діти Дієго Марадони.

Крім суду, який розпочався у вівторок, 11 березня, медсестра Дахіана Гізела Мадрид, відома як "восьма обвинувачена", постане перед окремим судом присяжних, який розпочнеться в липні на її прохання.

Довідка

Дієго Марадона помер від зупинки серця та дихання, пов'язаної з гострим набряком легенів, 25 листопада 2020 року о 12:30, на лікарняному ліжку в приватній резиденції в Тігре (Буенос-Айрес, Аргентина). Кількома тижнями раніше він переніс операцію з приводу гематоми на голові і був госпіталізований на вісім днів. 

Організм зірки світового футболу був ослаблений кількома проблемами зі здоров'ям, спричиненими надмірним способом життя: хронічна ниркова недостатність, цироз печінки, серцева недостатність, неврологічне погіршення, алкоголізм і залежність від психотропних препаратів.

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Відновлення після операції пройшло добре. Марадону збиралися перевести в реабілітаційну клініку, приватна команда лікарів і медсестер наполягла на тому, щоб було оформлено в оренду будинок в ексклюзивному районі Буенос-Айреса, де 60-річний чоловік мав відновлюватися під їхнім наглядом.

Розтин показав, що чемпіон світу 1986 року помер від "гострого набряку легенів, що виник на тлі загострення хронічної серцевої недостатності". Однак прокурори стверджують, що мали місце серйозні упущення, через які Марадона опинився в "ситуації безпорадності", не отримавши необхідної допомоги.

Міждисциплінарна медична комісія, скликана Генеральною прокуратурою Сан-Ісідро, дійшла висновку, що Дієго вмирав за 12 годин до своєї смерті та міг би мати "більше шансів на виживання", якби його госпіталізували до клініки.

Нагадаємо

Оскароносний актор Джин Гекмен помер природною смертю приблизно через тиждень після того, як його дружина Бетсі Аракава померла від рідкісного вірусу, повідомив медичний слідчий Нью-Мексико у США.

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Игорь Тележников

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