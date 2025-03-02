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Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Киев • УНН

 • 39573 просмотра

93-летний Юрий Ратушный ушел из жизни естественной смертью 1 марта. За день до этого на фронте от вражеского FPV-дрона погиб его внук Василий, пилот БпЛА из подразделения «Птицы Мадьяра».

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

На 93-м году жизни скончался Юрий Ратушный. На этой неделе, на войне погиб его внук Василий Ратушный, который был пилотом БпЛА подразделения "Птицы Мадьяра".

Передает УНН со ссылкой на страницу Тараса Ратушного - отца украинских защитников Романа и Василия Ратушных.

В субботу, 1 марта, умер 93-летний Юрий Ратушный - дедушка братьев Романа и Василия Ратушных, украинских защитников и активистов.

Об этом сообщил на своей FB-странице его сын Тарас Ратушный. Он пояснил, что его отец умер естественной смертью. Других подробностей не сообщается.

Следует заметить, что За день до смерти Юрия Ратушного, 28 февраля, на фронте погиб брат известного активиста Романа Ратушного - Василий. Он был пилотом БпЛА в подразделении "Птицы Мадьяра". Погиб Василий Ратушный ночью 27 февраля, во время боевого выезда от прямого попадания FPV-дрона.

Мать Василия и Романа Ратушных, писательница Светлана Поваляева в сети также опубликовала последний разговор с сыном, в котором Василий делился, что на фронте сложно, но работа вдохновляла защитников Украины к действиям.

Напомним,

Роман Ратушный был известен как общественный деятель, и основатель движения "Защитим Протасов Яр". К сожалению, погиб в бою с оккупантами под Изюмом Харьковской области 14 июня 2022 года.

Игорь Тележников

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