Помер дідусь братів Ратушних, через день після загибелі онука на фронті
Київ • УНН
93-річний Юрій Ратушний пішов з життя природною смертю 1 березня. За день до цього на фронті від ворожого FPV-дрона загинув його онук Василь, пілот БпЛА з підрозділу "Птахи Мадяра".
На 93-му році життя помер Юрій Ратушний. На цьому тижні, на війні загинув його онук Василь Ратушний, який був пілотом БпЛА підрозділу "Птахи Мадяра".
Передає УНН із посиланням на сторінку Тараса Ратушного – батька українських захисників Романа і Василя Ратушних.
У суботу, 1 березня, помер 93-річний Юрій Ратушний – дідусь братів Романа та Василя Ратушних, українських захисників та активістів.
Про це повідомив на своїй FB-сторынцы його син Тарас Ратушний. Він пояснив, що його батько помер природною смертю. Інших подробиць не повідомляється.
Слід зауважити, що За день до смерті Юрія Ратушного, 28 лютого, на фронті загинув брат відомого активіста Романа Ратушного - Василь. Він був пілотом БпЛА в підрозділі "Птахи Мадяра". Загинув Василь Ратушний уночі 27 лютого, під час бойового виїзду від прямого влучання FPV-дрона.
Мати Василя та Романа Ратушних, письменниця Світлана Поваляєва у мережі також опублікувала останню розмову з сином, у якій Василь ділився, що на фронті складно, але робота надихала захисників України до дій.
Нагадаємо
Роман Ратушний був відомий як громадський діяч, і засновник руху "Захистимо Протасів Яр". На жаль, загинув у бою з окупантами під Ізюмом Харківської області 14 червня 2022 року.