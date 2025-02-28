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15 березня, 19:03 • 118906 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177530 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144105 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136080 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115865 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107178 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102671 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139206 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133580 перегляди

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Брат загиблого активіста Романа Ратушного загинув під час бойового виїзду

Брат загиблого активіста Романа Ратушного загинув під час бойового виїзду

Київ • УНН

 • 28722 перегляди

Василь Ратушний, пілот БПЛА "Птахів Мадяра", загинув 27 лютого 2025 року від прямого влучання ворожого об'єкта. Він був старшим братом відомого громадського діяча Романа Ратушного, який загинув у 2022 році під Ізюмом.

На війні загинув український військовий Василь Ратушний, брат відомого активіста Романа Ратушного. Про це повідомляє матір письменниця Світлана Поваляєва, передає УНН.

Деталі

Василь Ратушний, який служив пілотом безпілотного літального апарата (БПЛА) Птахів Мадяра, загинув під час бойового виїзду. Його життя обірвалося 27 лютого 2025 року внаслідок прямого потрапляння ворожого об'єкта.

27. 02. 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний.
Мій старший син, моє життя

- написала матір загиблого.

Нагадаємо 

Роман Ратушний був відомий як громадський діяч, і засновник руху "Захистимо Протасів Яр". На жаль, загинув у бою з окупантами під Ізюмом Харківської області 14 червня 2022 року.

Заповідник "Протасів Яр" у Києві офіційно перейменували на честь загиблого активіста Романа Ратушного23.11.23, 22:36 • 27909 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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