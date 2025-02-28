Брат загиблого активіста Романа Ратушного загинув під час бойового виїзду

На війні загинув український військовий Василь Ратушний, брат відомого активіста Романа Ратушного. Про це повідомляє матір письменниця Світлана Поваляєва, передає УНН.

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Василь Ратушний, який служив пілотом безпілотного літального апарата (БПЛА) Птахів Мадяра, загинув під час бойового виїзду. Його життя обірвалося 27 лютого 2025 року внаслідок прямого потрапляння ворожого об'єкта.

27. 02. 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний.

Мій старший син, моє життя - написала матір загиблого.

Нагадаємо

Роман Ратушний був відомий як громадський діяч, і засновник руху "Захистимо Протасів Яр". На жаль, загинув у бою з окупантами під Ізюмом Харківської області 14 червня 2022 року.

Заповідник "Протасів Яр" у Києві офіційно перейменували на честь загиблого активіста Романа Ратушного