Брат загиблого активіста Романа Ратушного загинув під час бойового виїзду
Київ • УНН
Василь Ратушний, пілот БПЛА "Птахів Мадяра", загинув 27 лютого 2025 року від прямого влучання ворожого об'єкта. Він був старшим братом відомого громадського діяча Романа Ратушного, який загинув у 2022 році під Ізюмом.
На війні загинув український військовий Василь Ратушний, брат відомого активіста Романа Ратушного. Про це повідомляє матір письменниця Світлана Поваляєва, передає УНН.
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Василь Ратушний, який служив пілотом безпілотного літального апарата (БПЛА) Птахів Мадяра, загинув під час бойового виїзду. Його життя обірвалося 27 лютого 2025 року внаслідок прямого потрапляння ворожого об'єкта.
27. 02. 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний.
Мій старший син, моє життя
Нагадаємо
Роман Ратушний був відомий як громадський діяч, і засновник руху "Захистимо Протасів Яр". На жаль, загинув у бою з окупантами під Ізюмом Харківської області 14 червня 2022 року.
Заповідник "Протасів Яр" у Києві офіційно перейменували на честь загиблого активіста Романа Ратушного23.11.23, 22:36 • 27909 переглядiв