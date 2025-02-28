Брат погибшего активиста Романа Ратушного погиб во время боевого выезда

На войне погиб украинский военный Василий Ратушный, брат известного активиста Романа Ратушного. Об этом сообщает мать писательница Светлана Поваляева, передает УНН.

Детали

Василий Ратушный, который служил пилотом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Птиц Мадьяра, погиб во время боевого выезда. Его жизнь оборвалась 27 февраля 2025 года в результате прямого попадания вражеского объекта.

27. 02. 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета фпв погиб пилот бпла Птахов Мадьяра Василий Ратушный.

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