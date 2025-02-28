Брат погибшего активиста Романа Ратушного погиб во время боевого выезда

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Британия готова отправить войска в Украину - Стармер
21:13 • 38801 просмотра

Британия готова отправить войска в Украину - Стармер

Трамп продлил на год действие санкций против россии
27 февраля, 17:54 • 78879 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

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Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 103114 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 122521 просмотра

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"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 109688 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

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Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
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Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 121202 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

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26 февраля, 17:49 • 136185 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
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Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Брат погибшего активиста Романа Ратушного погиб во время боевого выезда

Брат погибшего активиста Романа Ратушного погиб во время боевого выезда

Киев  •  УНН

 • 4397 просмотра

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Василий Ратушный, пилот БПЛА «Птиц Мадьяра», погиб 27 февраля 2025 года от прямого попадания вражеского объекта. Он был старшим братом известного общественного деятеля Романа Ратушного, который погиб в 2022 году под Изюмом.

На войне погиб украинский военный Василий Ратушный, брат известного активиста Романа Ратушного. Об этом сообщает мать писательница Светлана Поваляева, передает УНН.

Детали

Василий Ратушный, который служил пилотом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Птиц Мадьяра, погиб во время боевого выезда. Его жизнь оборвалась 27 февраля 2025 года в результате прямого попадания вражеского объекта.

27. 02. 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета фпв погиб пилот бпла Птахов Мадьяра Василий Ратушный.
Мой старший сын, моя жизнь

- написала мать погибшего.

Напомним 

Роман Ратушный был известен как общественный деятель, и основатель движения «Защитим Протасов Яр». К сожалению, погиб в бою с оккупантами под Изюмом Харьковской области 14 июня 2022 года.

Заповедник "Протасов Яр" в Киеве официально переименовали в честь погибшего активиста Романа Ратушного23.11.23, 22:36 • 27866 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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