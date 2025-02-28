Брат погибшего активиста Романа Ратушного погиб во время боевого выезда
Киев • УНН
Василий Ратушный, пилот БПЛА «Птиц Мадьяра», погиб 27 февраля 2025 года от прямого попадания вражеского объекта. Он был старшим братом известного общественного деятеля Романа Ратушного, который погиб в 2022 году под Изюмом.
На войне погиб украинский военный Василий Ратушный, брат известного активиста Романа Ратушного. Об этом сообщает мать писательница Светлана Поваляева, передает УНН.
Детали
Василий Ратушный, который служил пилотом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Птиц Мадьяра, погиб во время боевого выезда. Его жизнь оборвалась 27 февраля 2025 года в результате прямого попадания вражеского объекта.
27. 02. 2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета фпв погиб пилот бпла Птахов Мадьяра Василий Ратушный.
Мой старший сын, моя жизнь
Напомним
Роман Ратушный был известен как общественный деятель, и основатель движения «Защитим Протасов Яр». К сожалению, погиб в бою с оккупантами под Изюмом Харьковской области 14 июня 2022 года.
Заповедник "Протасов Яр" в Киеве официально переименовали в честь погибшего активиста Романа Ратушного23.11.23, 22:36 • 27866 просмотров