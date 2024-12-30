Смерть экс-участника One Direction Лиама Пейна: обвинения предъявлены пяти людям
Киев • УНН
В Аргентине суд предъявил обвинения пяти лицам по делу о смерти Лиама Пейна, включая его друга и работников отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.
В Аргентине суд вынес вердикт по делу о смерти Лиама Пейна, которая произошла 16 октября: обвинения выдвинули пяти лицам (включая кого-то из близких певца).
Передает УНН со ссылкой на The Daily Mail и Infobae.
Пяти лицам предъявлены обвинения в связи со смертью звезды группы One Direction Лиама Пейна в Аргентине, в том числе одному из ближайших друзей британского певца.
Как сообщает авторитетная интернет-газета Infobae, обвиняется в убийстве по неосторожности Роджелио «Роджер» Норес. Хотя пока известно, что Норес оставил Лиама в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе по меньшей мере за 40 минут до того, как певец разбился.
Среди других обвиняемых в убийстве Лиама Пейна - двое сотрудников отеля, где останавливался певец. Это Брайан Паиз, а также официант Эзекиэль Перейра, - последний якобы поставлял артисту наркотики.
Двое мужчин в начале расследования говорили, что они хотели воспользоваться «своим правом хранить молчание». Но первый обвиняемый, тем не менее, признался перед судом, что употреблял кокаин со спутником Кейт Кэссиди в день трагедии. В то же время официант отказывается признаться, что продал кокаин Лиаму Пейну.
На скамье подсудимых также Эстебан Грасси и Гильда Мартин, - два человека, которые являются менеджерами отеля. Им предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
Справка
Звезда One Direction погибла 16 октября после падения с балкона третьего этажа отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, Аргентина. Ему был всего 31 год, и у него был маленький сын Беар от Шерил Коул.
Напомним,
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УНН передавал, что в Аргентине выдвинули обвинения трем лицам по делу о смерти Лиама Пейна, который погиб после падения с балкона отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.
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