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Смерть экс-участника One Direction Лиама Пейна: обвинения предъявлены пяти людям

Смерть экс-участника One Direction Лиама Пейна: обвинения предъявлены пяти людям

Киев  •  УНН

 • 10757 просмотра

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В Аргентине суд предъявил обвинения пяти лицам по делу о смерти Лиама Пейна, включая его друга и работников отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.

В Аргентине суд вынес вердикт по делу о смерти Лиама Пейна, которая произошла 16 октября: обвинения выдвинули пяти лицам (включая кого-то из близких певца).

Передает УНН со ссылкой на The Daily Mail и Infobae.

Пяти лицам предъявлены обвинения в связи со смертью звезды группы One Direction Лиама Пейна в Аргентине, в том числе одному из ближайших друзей британского певца.

Как сообщает авторитетная интернет-газета Infobae, обвиняется в убийстве по неосторожности Роджелио «Роджер» Норес. Хотя пока известно, что Норес  оставил Лиама в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе по меньшей мере за 40 минут до того, как певец разбился.

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Среди других обвиняемых в убийстве Лиама Пейна - двое сотрудников отеля, где останавливался певец. Это Брайан Паиз, а также официант Эзекиэль Перейра, - последний якобы поставлял артисту наркотики.

Двое мужчин в начале расследования говорили, что они хотели воспользоваться «своим правом хранить молчание». Но первый обвиняемый, тем не менее, признался перед судом, что употреблял кокаин со спутником Кейт Кэссиди в день трагедии. В то же время официант отказывается признаться, что продал кокаин Лиаму Пейну.

На скамье подсудимых также Эстебан Грасси и Гильда Мартин, - два человека, которые являются менеджерами отеля. Им предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Справка

Звезда One Direction погибла 16 октября после падения с балкона третьего этажа отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, Аргентина. Ему был всего 31 год, и у него был маленький сын Беар от Шерил Коул.

Напомним,

Семья, друзья и бывшие коллеги по группе почтили память Лиама Пейна на похоронах звезды One Direction  

УНН передавал, что в Аргентине выдвинули обвинения трем лицам по делу о смерти Лиама Пейна, который погиб после падения с балкона отеля. В крови певца обнаружили алкоголь, кокаин и антидепрессанты.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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