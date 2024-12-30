Смерть екс-учасника One Direction Ліама Пейна: звинувачення висунуті п'ятьом людям

У Аргентині суд виніс вердикт у справі про смерть Ліама Пейна, яка сталася 16 жовтня: звинувачення висунули п’ятьом особам (включаючи когось із близьких співака).

Передає УНН із посиланням на The Daily Mail та Infobae.

П'ятьом особам висунуто звинувачення у зв'язку зі смертю зірки гурту One Direction Ліама Пейна в Аргентині, в тому числі одному з найближчих друзів британського співака.

Як повідомляє авторитетна інтернет-газета Infobae, звинувачується у вбивстві з необережності Роджеліо "Роджер" Норес. Хоча наразі відомо, що Норес залишив Ліама в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі щонайменше за 40 хвилин до того, як співак розбився.

Серед інших обвинувачених у вбивстві Ліама Пейна – двоє співробітників готелю, де зупинявся співак. Це Браян Паїз, а також офіціант Езекіель Перейра, - останній нібито постачав артисту наркотики.

Двоє чоловіків на початку розслідування казали, що вони хотіли скористатися "своїм правом зберігати мовчання". Але перший обвинувачений, тим не менш, зізнався перед судом, що вживав кокаїн з супутником Кейт Кессіді у день трагедії. Водночас офіціант відмовляється зізнатися, що продав кокаїн Ліаму Пейну.

На лаві підсудних також Естебан Ґрассі та Гільда Мартін, - двоє людей, які є менеджерами готелю. Їм висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Довідка

Зірка One Direction загинула 16 жовтня після падіння з балкона третього поверху готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, Аргентина. Йому був лише 31 рік, і він мав маленького сина Беара від Шеріл Коул.

Нагадаємо

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УНН передавав, що в Аргентині висунули звинувачення трьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, який загинув після падіння з балкона готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.

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