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Смерть екс-учасника One Direction Ліама Пейна: звинувачення висунуті п'ятьом людям

Смерть екс-учасника One Direction Ліама Пейна: звинувачення висунуті п'ятьом людям

Київ • УНН

 • 21223 перегляди

В Аргентині суд висунув звинувачення п'ятьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, включаючи його друга та працівників готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.

У Аргентині суд виніс вердикт у справі про смерть Ліама Пейна, яка сталася 16 жовтня: звинувачення висунули п’ятьом особам (включаючи когось із близьких співака).

Передає УНН із посиланням на The Daily Mail та Infobae.

П'ятьом особам висунуто звинувачення у зв'язку зі смертю зірки гурту One Direction Ліама Пейна в Аргентині, в тому числі одному з найближчих друзів британського співака.

Як повідомляє авторитетна інтернет-газета Infobae, звинувачується у вбивстві з необережності Роджеліо "Роджер" Норес. Хоча наразі відомо, що Норес  залишив Ліама в готелі CasaSur Palermo в Буенос-Айресі щонайменше за 40 хвилин до того, як співак розбився.

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Серед інших обвинувачених у вбивстві Ліама Пейна – двоє співробітників готелю, де зупинявся співак. Це Браян Паїз, а також офіціант Езекіель Перейра, - останній нібито постачав артисту наркотики.

Двоє чоловіків на початку розслідування казали, що вони хотіли скористатися "своїм правом зберігати мовчання". Але перший обвинувачений, тим не менш, зізнався перед судом, що вживав кокаїн з супутником Кейт Кессіді у день трагедії. Водночас офіціант відмовляється зізнатися, що продав кокаїн Ліаму Пейну.

На лаві підсудних також Естебан Ґрассі та Гільда Мартін, - двоє людей, які є менеджерами готелю. Їм висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Довідка

Зірка One Direction загинула 16 жовтня після падіння з балкона третього поверху готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі, Аргентина. Йому був лише 31 рік, і він мав маленького сина Беара від Шеріл Коул.

Нагадаємо

Сім'я, друзі та колишні колеги по групі вшанували пам'ять Ліама Пейна на похороні зірки One Direction  

УНН передавав, що в Аргентині висунули звинувачення трьом особам у справі про смерть Ліама Пейна, який загинув після падіння з балкона готелю. У крові співака виявили алкоголь, кокаїн та антидепресанти.

У США загинув 16-річний актор Гадсон Мік із фільму "На драйві"27.12.24, 10:44 • 17411 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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