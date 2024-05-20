Загадочная смерть президента Ирана Раиси: СМИ составляют "список подозреваемых"

СМИ называют смерть президента Ирана Раиси "загадочной", а Time даже решил составить свой "список подозреваемых", передает УНН.

Детали

Ибрагим Раиси, чей вертолет разбился на северо-западе Ирана в воскресенье, был одновременно президентом Ирана и кандидатом, стремящимся сменить пожилого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи. Обе политические позиции сопряжены с повышенным уровнем риска, примерно сравнимым с уровнем риска при путешествии по воздуху внутри Ирана, где безопасность полетов, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизни почти такого же количества высокопоставленных иранских чиновников, как и его теневая война с Израилем.

Как отмечает издание, причина катастрофы, в которой также погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан и другие, находится на стадии расследования. Но любой официальный вывод будет открыт для интерпретации — например, фейерверк, замеченный на улицах Тегерана в воскресенье вечером: праздновали ли они канун праздника, посвященного рождению Резы, известного как 8-й имам? Или смерть Раиси, известного жесткого президента?

Подозрений предостаточно. Катастрофа произошла через два месяца после того, как Иран нанес массированную ракетную атаку и удар беспилотников по Израилю в ответ на израильский авиаудар, в результате которого 1 апреля в Сирии погибли два высокопоставленных иранских генерала.

Вертолет Раиси упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана – отчасти потому, что он поддерживает отношения с Израилем и имеет опыт сотрудничества с Моссадом.

Но погода также была "подозрительной". Иранское государство сообщило, что усилиям по поиску места крушения помешали туман, ветер и проливной дождь, и опубликовало кадры, на которых спасательные бригады мчатся сквозь окутывающий туман.

Наконец, есть внутренняя политика Исламской Республики, известная своей жестокостью и в лучшие времена, но тем более, учитывая постоянные слухи о том, что Хаменеи, правивший 35 лет, болен.

"Смерть Раиси создаст кризис преемственности в Иране", — сказал TIME в воскресенье Карим Саджапур, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

"Он и Моджтаба Хаменеи — сын 85-летнего Верховного лидера — единственные обсуждаемые кандидаты на престол. В конспиративной политической культуре Ирана мало кто поверит, что смерть Раиси была случайной".

63-летний Раиси процветал в этой конспиративной культуре. Название его политической фракции, Ассоциация боевого духовенства, намекает на его место в авторитарной теократической системе, которая в 1979 году пришла на смену монархии, правившей Ираном на протяжении большей части 20-го века. Раиси сделал свою карьеру в качестве силовика, работая прокурором в различных провинциях и демонстрируя свою приверженность стороннику жесткой линии. В конце 1980-х годов он работал в "комитете смерти", который, по словам правозащитных организаций, приказал казнить тысячи политических заключенных без суда и следствия.

Казни нарушили план преемственности Великого аятоллы Рухоллы Хомейни, шиитского священнослужителя, который возглавил революцию 1979 года, после того, как его собственный возмущенный протеже заявил: "Я сказал, что пойду за вами куда угодно, но я не пойду за вами в ад. " Вместо этого должность досталась Хаменеи с таким же именем, которого быстро повысили до аятоллы. В последующие десятилетия Раиси также поднялся по карьерной лестнице, в конечном итоге возглавив судебную систему, которая подчиняется непосредственно лидеру.

Однако у Раиси не было явных политических последователей, за исключением сторонников режима, которые составляют около 20 процентов от 88-миллионного населения Ирана. Его избрание президентом в 2021 году на фоне рекордно низкой явки и обвинений в фальсификациях было воспринято наблюдателями как сигнал о том, что "система", как иранцы называют правящий аппарат, больше не рассматривает выборные должности как необходимый клапан давления для большинства иранцев.