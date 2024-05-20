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Загадкова смерть президента Ірану Раїсі: ЗМІ складають "список підозрюваних"

Загадкова смерть президента Ірану Раїсі: ЗМІ складають "список підозрюваних"

Київ • УНН

 • 20875 перегляди

Президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші високопосадовці загинули в загадковій катастрофі гелікоптера, що викликало підозри в нечесній грі на тлі внутрішньої боротьби за владу в Ірані та напруженості у відносинах з Ізраїлем і Азербайджаном.

ЗМІ називають смерть президента Ірану Раїсі "загадковою", а Time навіть вирішив скласти свій "список підозрюваних", передає УНН.

Деталі

Ібрагім Раїсі, чий вертоліт розбився на північному заході Ірану в неділю, був одночасно президентом Ірану і кандидатом, який прагне змінити літнього фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї. Обидві політичні позиції пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із рівнем ризику під час подорожі повітрям усередині Ірану, де безпека польотів, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя майже такої самої кількості високопосадовців іранських чиновників, як і його тіньова війна з Ізраїлем. 

Як зазначає видання, причина катастрофи, в якій також загинули міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан та інші, перебуває на стадії розслідування. Але будь-який офіційний висновок буде відкритий для інтерпретації - наприклад, феєрверк, помічений на вулицях Тегерана в неділю ввечері: чи святкували вони напередодні свята, присвяченого народженню Рези, відомого як 8-й імам? Або смерть Раїсі, відомого жорсткого президента?

Підозр предостатньо. Катастрофа сталася за два місяці після того, як Іран завдав масованої ракетної атаки та удару безпілотників по Ізраїлю у відповідь на ізраїльський авіаудар, унаслідок якого 1 квітня в Сирії загинули два високопоставлені іранські генерали. 

Вертоліт Раїсі впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти тому, що він підтримує відносини з Ізраїлем і має досвід співпраці з Моссадом.

Але погода також була "підозрілою". Іранська держава повідомила, що зусиллям із пошуку місця аварії завадили туман, вітер і проливний дощ, і опублікувала кадри, на яких рятувальні бригади мчать крізь туман, що огортає.

Зрештою, є внутрішня політика Ісламської Республіки, відома своєю жорстокістю і в кращі часи, але тим більше з огляду на постійні чутки про те, що Хаменеї, який правив 35 років, хворий.

"Смерть Раїсі створить кризу наступності в Ірані", - сказав TIME у неділю Карім Саджапур, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

"Він і Моджтаба Хаменеї - син 85-річного Верховного лідера - єдині обговорювані кандидати на престол. У конспіративній політичній культурі Ірану мало хто повірить, що смерть Раїсі була випадковою".

63-річний Раїсі процвітав у цій конспіративній культурі. Назва його політичної фракції, Асоціація бойового духовенства, натякає на його місце в авторитарній теократичній системі, яка 1979 року прийшла на зміну монархії, що правила Іраном протягом більшої частини 20-го століття. Раїсі зробив свою кар'єру як силовик, працюючи прокурором у різних провінціях і демонструючи свою прихильність прихильнику жорсткої лінії. Наприкінці 1980-х років він працював у "комітеті смерті", який, за словами правозахисних організацій, наказав стратити тисячі політичних в'язнів без суду і слідства.

Страти порушили план наступності Великого аятоли Рухолли Хомейні, шиїтського священнослужителя, який очолив революцію 1979 року, після того, як його власний обурений протеже заявив: "Я сказав, що піду за вами куди завгодно, але я не піду за вами до пекла". Натомість посада дісталася Хаменеї з таким самим ім'ям, якого швидко підвищили до аятоли. У наступні десятиліття Раїсі також піднявся кар'єрними сходами, зрештою очоливши судову систему, яка підпорядковується безпосередньо лідеру.

Однак у Раїсі не було явних політичних послідовників, за винятком прихильників режиму, які становлять близько 20 відсотків від 88-мільйонного населення Ірану. Його обрання президентом 2021 року на тлі рекордно низької явки та звинувачень у фальсифікаціях було сприйнято спостерігачами як сигнал про те, що "система", як іранці називають правлячий апарат, більше не розглядає виборні посади як необхідний клапан тиску для більшості іранців. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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