Загадкова смерть президента Ірану Раїсі: ЗМІ складають "список підозрюваних"

ЗМІ називають смерть президента Ірану Раїсі "загадковою", а Time навіть вирішив скласти свій "список підозрюваних", передає УНН.

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Ібрагім Раїсі, чий вертоліт розбився на північному заході Ірану в неділю, був одночасно президентом Ірану і кандидатом, який прагне змінити літнього фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї. Обидві політичні позиції пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із рівнем ризику під час подорожі повітрям усередині Ірану, де безпека польотів, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя майже такої самої кількості високопосадовців іранських чиновників, як і його тіньова війна з Ізраїлем.

Як зазначає видання, причина катастрофи, в якій також загинули міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан та інші, перебуває на стадії розслідування. Але будь-який офіційний висновок буде відкритий для інтерпретації - наприклад, феєрверк, помічений на вулицях Тегерана в неділю ввечері: чи святкували вони напередодні свята, присвяченого народженню Рези, відомого як 8-й імам? Або смерть Раїсі, відомого жорсткого президента?

Підозр предостатньо. Катастрофа сталася за два місяці після того, як Іран завдав масованої ракетної атаки та удару безпілотників по Ізраїлю у відповідь на ізраїльський авіаудар, унаслідок якого 1 квітня в Сирії загинули два високопоставлені іранські генерали.

Вертоліт Раїсі впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти тому, що він підтримує відносини з Ізраїлем і має досвід співпраці з Моссадом.

Але погода також була "підозрілою". Іранська держава повідомила, що зусиллям із пошуку місця аварії завадили туман, вітер і проливний дощ, і опублікувала кадри, на яких рятувальні бригади мчать крізь туман, що огортає.

Зрештою, є внутрішня політика Ісламської Республіки, відома своєю жорстокістю і в кращі часи, але тим більше з огляду на постійні чутки про те, що Хаменеї, який правив 35 років, хворий.

"Смерть Раїсі створить кризу наступності в Ірані", - сказав TIME у неділю Карім Саджапур, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

"Він і Моджтаба Хаменеї - син 85-річного Верховного лідера - єдині обговорювані кандидати на престол. У конспіративній політичній культурі Ірану мало хто повірить, що смерть Раїсі була випадковою".

63-річний Раїсі процвітав у цій конспіративній культурі. Назва його політичної фракції, Асоціація бойового духовенства, натякає на його місце в авторитарній теократичній системі, яка 1979 року прийшла на зміну монархії, що правила Іраном протягом більшої частини 20-го століття. Раїсі зробив свою кар'єру як силовик, працюючи прокурором у різних провінціях і демонструючи свою прихильність прихильнику жорсткої лінії. Наприкінці 1980-х років він працював у "комітеті смерті", який, за словами правозахисних організацій, наказав стратити тисячі політичних в'язнів без суду і слідства.

Страти порушили план наступності Великого аятоли Рухолли Хомейні, шиїтського священнослужителя, який очолив революцію 1979 року, після того, як його власний обурений протеже заявив: "Я сказав, що піду за вами куди завгодно, але я не піду за вами до пекла". Натомість посада дісталася Хаменеї з таким самим ім'ям, якого швидко підвищили до аятоли. У наступні десятиліття Раїсі також піднявся кар'єрними сходами, зрештою очоливши судову систему, яка підпорядковується безпосередньо лідеру.

Однак у Раїсі не було явних політичних послідовників, за винятком прихильників режиму, які становлять близько 20 відсотків від 88-мільйонного населення Ірану. Його обрання президентом 2021 року на тлі рекордно низької явки та звинувачень у фальсифікаціях було сприйнято спостерігачами як сигнал про те, що "система", як іранці називають правлячий апарат, більше не розглядає виборні посади як необхідний клапан тиску для більшості іранців.