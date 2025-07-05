По всій Україні оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К, що несе ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють про можливий пуск гіперзвукової ракети "Кинджал".
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил.
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Зазначається, що ракетна небезпека по всій території України оголошена через зліт ворожого МіГ-31К.
Тим часом моніторингові канали інформують про пуск гіперзвукової ракети "Кинджал".
Нагадаємо
Ввечері у суботу, 5 липня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Причиною став зліт МіГ-31К, після чого було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Київської області.
У ніч на 5 липня ворог атакував Україну 322 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили оборони знешкодили 292 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання у 4 локаціях.
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