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По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 3641 перегляди

По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К, що несе ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють про можливий пуск гіперзвукової ракети "Кинджал".

По всій Україні оголошено повітряну тривогу

По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил.

Деталі

Зазначається, що ракетна небезпека по всій території України оголошена через зліт ворожого МіГ-31К.

Тим часом моніторингові канали інформують про пуск гіперзвукової ракети "Кинджал".

Нагадаємо

Ввечері у суботу, 5 липня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Причиною став зліт МіГ-31К, після чого було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Київської області.

У ніч на 5 липня ворог атакував Україну 322 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили оборони знешкодили 292 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання у 4 локаціях.

Ігнат про роботу дронів-перехоплювачів: десятки й десятки ворожих БПЛА знищено цим інноваційним способом04.07.25, 10:05 • 1219 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
МіГ-31
Україна
Tesla
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