По всей Украине объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, несущего ракетную опасность. Мониторинговые каналы сообщают о возможном пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил.
Детали
Отмечается, что ракетная опасность по всей территории Украины объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Тем временем мониторинговые каналы информируют о пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Напомним
Вечером в субботу, 5 июля, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Причиной стал взлет МиГ-31К, после чего была зафиксирована скоростная цель в направлении Киевской области.
В ночь на 5 июля враг атаковал Украину 322 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы обороны обезвредили 292 вражеских БПЛА, зафиксированы попадания в 4 локациях.
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