По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил.

Детали

Отмечается, что ракетная опасность по всей территории Украины объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Тем временем мониторинговые каналы информируют о пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Напомним

Вечером в субботу, 5 июля, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Причиной стал взлет МиГ-31К, после чего была зафиксирована скоростная цель в направлении Киевской области.

В ночь на 5 июля враг атаковал Украину 322 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы обороны обезвредили 292 вражеских БПЛА, зафиксированы попадания в 4 локациях.

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