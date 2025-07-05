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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Киев • УНН

 • 1265 просмотра

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, несущего ракетную опасность. Мониторинговые каналы сообщают о возможном пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил.

Детали

Отмечается, что ракетная опасность по всей территории Украины объявлена из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Тем временем мониторинговые каналы информируют о пуске гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Напомним

Вечером в субботу, 5 июля, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Причиной стал взлет МиГ-31К, после чего была зафиксирована скоростная цель в направлении Киевской области.

В ночь на 5 июля враг атаковал Украину 322 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Силы обороны обезвредили 292 вражеских БПЛА, зафиксированы попадания в 4 локациях.

Игнат о работе дронов-перехватчиков: десятки и десятки вражеских БПЛА уничтожены этим инновационным способом04.07.25, 10:05 • 1209 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
МиГ-31
Украина
Tesla
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