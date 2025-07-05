В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Київ • УНН
У суботу ввечері, 5 липня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Причиною став зліт МіГ-31К, після чого зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Київської області.
У суботу ввечері, 5 липня, по всій території України оголосили тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт МіГ-31К. Про уе повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 17:36.
Після цього військові повідомили фіксацію швидкісної цілі в напрямку Київської області.